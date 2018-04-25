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Медведев в четверг проведет последнее заседание кабмина в нынешнем составе
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Медведев в четверг проведет последнее заседание кабмина в нынешнем составе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг проведет последнее заседание кабинета министров в нынешнем составе, сообщили РИА Новости источники в социальном и экономическом блоках правительства, а также в нескольких министерствах.
"Заседание правительства 26 апреля станет последним для нынешнего состава даже с учетом того, что 3 мая, четверг, день, когда традиционно проводятся заседания правительства, является рабочим днем", — рассказал агентству источник в соцблоке.
Источник в экономическом блоке кабмина также сообщил, что до инаугурации президента РФ 7 мая больше заседаний правительства не будет. «В этот четверг будет последнее», — сказал он.
Эту информацию подтвердили представители двух министерств.
Кроме того, по словам источников, после этого заседания Медведев сфотографируется с вице-премьерами и министрами, работавшими с ним прошедшие 6 лет.
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