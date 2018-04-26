Копию Знамени Победы впервые пронесут кадеты Москвы во время парада на Поклонной горе 6 мая

Более 2,5 тыс. кадет пройдут торжественным маршем на параде, который состоится 6 мая на Поклонной горе рядом с Музеем Победы. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

«Парад кадетского движения «Не прервется связь поколений!», посвященный 73-й годовщине Великой Победы, пройдет около Музея Победы 6 мая, в День святого Георгия Победоносца и День герба и флага Москвы . Парад начнется ровно в полдень, а до этого московские старшеклассники побывают на интерактивном уроке «История Победы» в музее», — говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, в главной части парада запланировано торжественное прохождение 45 парадных расчетов кадет. На площадь Поклонной горы будут вынесены флаги России , Москвы и кадетского движения Москвы, который вручен кадетам мэром столицы Сергеем Собяниным и освящен патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

«Впервые на параде кадеты — наследники победителей пронесут копию Знамени Победы, врученную московским кадетам 19 февраля 2018 г. ветеранами Великой Отечественной войны», — подчеркнули в пресс-службе.

В Музее Победы добавили, что во время парада 15 тыс. человек одновременно исполнят гимн Москвы, а завершится мероприятие запуском голубей и возложением цветов к «Огню памяти и славы».