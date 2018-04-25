Glencore возобновляет закупки алюминия у «Русала», сообщили СМИ

Glencore решила, что заявление Минфина означает, что компания сможет продолжать покупать алюминий у «Русала» до октября, сказали источники.

Glencore отказалась от комментариев, «Русал» оперативно не ответил на запрос о комментарии, отмечает агентство.

"Русал" попал под введенные в начале апреля санкции США , которые предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с ним для американских граждан, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами.

Ряд контрагентов «Русала» после этого объявили о пересмотре контрактов с компанией. Австрало-британская Rio Tinto, в частности, сообщила, что объявит форс-мажор по некоторым контрактам с «Русалом» из-за попадания российской компании в санкционный список Минфина США, об этом же заявлял и Glencore. В пятницу на прошлой неделе о пересмотре контрактов с российской компанией и объявлении форс-мажора по ряду из них объявила норвежская Norsk Hydro.