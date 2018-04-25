Glencore может возобновить закупки алюминия у «Русала» 

Швейцарский сырьевой трейдер Glencore собирается возобновить закупки алюминия у российской компании «Русал», которая ранее попала под санкции Минфина США. Об этом в своем Twitter написала корреспондент Bloomberg Салеха Мохсин.
«Glencore, как говорят, возобновит закупки алюминия у ‘’Русала’’», — написала Салеха.
Она связала это решение швецарской компании со смягченияем санкционного режима в отношении «Русала», о котором ранее объявил американский Минфин.
Ранее Минфин США продлил срок завершения сделок с «Русалом» Олега Дерипаски, который попал под новые санкции США, до 23 октября 2018 года.
6 апреля США ввели санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. Под санкции попали в том числе бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, а также компании En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент», «Рособоронэкспорт», UC Rusal, группа «Ренова».
11 апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Glencore, которая является акционером «Русала», объявила форс-мажор по контрактам на 50 тыс. тонн алюминия. Агентство отмечало, что, предположительно, речь идет об алюминии российского происхождения.
Форс-мажор — юридическое условие, которое позволяет трейдеру не исполнять контрактные обязательства из-за независящих от него обстоятельств.