Glencore может возобновить закупки алюминия у «Русала»

«Glencore, как говорят, возобновит закупки алюминия у ‘’Русала’’», — написала Салеха.

Она связала это решение швецарской компании со смягченияем санкционного режима в отношении «Русала», о котором ранее объявил американский Минфин

Ранее Минфин США продлил срок завершения сделок с «Русалом» Олега Дерипаски , который попал под новые санкции США , до 23 октября 2018 года.

11 апреля Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Glencore, которая является акционером «Русала», объявила форс-мажор по контрактам на 50 тыс. тонн алюминия. Агентство отмечало, что, предположительно, речь идет об алюминии российского происхождения.

Форс-мажор — юридическое условие, которое позволяет трейдеру не исполнять контрактные обязательства из-за независящих от него обстоятельств.