В Новосибирске презентовали сочинения «сибирского Шолохова»

Петр Дедов является автором более 20 книг, таких как историческая повесть о гражданской войне в Сибири «Чалдония», эссе «Русская доля». Писатель был удостоен звания лауреата Всесоюзного конкурса Союза писателей СССР за получившую известность трилогию «Светозары».

Несмотря на это, собрание сочинений Петра Дедова появилось только сейчас.

«Благодаря ходатайству читателей Купинского, Ордынского, Маслянинского районов мы вышли с предложением в Законодательное собрание. Андрей Шимкив сразу понял важность издания и обещал нам поддержку. Благодаря его участию, министерством культуры были выделены финансовые средства на издание собрания сочинений. Спасибо ему огромное. Деньги выделены не только для произведений Дедова, они учтены в госпрограмме и будут направлены на издание произведений [других] сибирских писателей», — приводит слова вдовы писателя пресс-служба Новосибирского ЗакСо.