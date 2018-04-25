Московские власти заявили, что не ощутили негативного влияния от западных санкций

Объем иностранных инвестиций в экономику Москвы продолжает расти.

Руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин 25 апреля заявил, что московские власти не ощутили сильного негативного влияния на экономику города после введения западных санкций.

— Несмотря на санкционную политику со стороны ряда стран в отношении России , объем иностранных инвестиций в экономику Москвы продолжает расти. Ни одна из крупных иностранных компаний не ушла из Москвы, более того, многие начали локализовывать у нас свое производство, открывать свои инженерные центр, — отметил он.

По его словам, в настоящее время российская столица не имеет публичного долга, что позволяет ей вкладывать крупные инвестиции в развитие инфраструктуры, в частности транспортной.