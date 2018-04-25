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Московские власти заявили, что не ощутили негативного влияния от западных санкций
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Московские власти заявили, что не ощутили негативного влияния от западных санкций 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Объем иностранных инвестиций в экономику Москвы продолжает расти.
Руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин 25 апреля заявил, что московские власти не ощутили сильного негативного влияния на экономику города после введения западных санкций.
— Несмотря на санкционную политику со стороны ряда стран в отношении России, объем иностранных инвестиций в экономику Москвы продолжает расти. Ни одна из крупных иностранных компаний не ушла из Москвы, более того, многие начали локализовывать у нас свое производство, открывать свои инженерные центр, — отметил он.
По его словам, в настоящее время российская столица не имеет публичного долга, что позволяет ей вкладывать крупные инвестиции в развитие инфраструктуры, в частности транспортной.
Сергей Черемин подчеркнул, что несмотря на ухудшение экономической и политической обстановки, а также санкционную войну с Евросоюзом и Соединенными Штатами власти города не почувствовали отрицательного влияния, передает РИА Новости.
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