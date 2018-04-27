Болельщики ЧМ-2018 забронировали более 250 тыс. бесплатных билетов на поезда 

Болельщики Чемпионата мира по футболу — 2018 из 148 стран забронировали более 250 тыс. бесплатных билетов на время проведения матчей ЧМ-2018, в числе лидеров — болельщики из Колумбии, Аргентины, Мексики, США и Китая, сообщил генеральный директор — председатель правления РЖД Олег Белозеров.
Он напомнил, что в период проведения ЧМ-2018 РЖД предстоит перевезти порядка 2,6 млн пассажиров. Для обеспечения такого объема запланировано около 15 тыс. рейсов пассажирских поездов, 728 рейсов будет выполнено в рамках услуги бесплатной перевозки болельщиков, сообщила компания.
РЖД в настоящее время также завершают строительные работы по подготовке вокзальных комплексов в 11 городах-организаторах Чемпионата мира по футболу. Общий объем инвестиций составит порядка 8,6 млрд рублей.
Комплекс строительных работ завершен на вокзалах в Самаре и Екатеринбурге, введены в эксплуатацию после проведенной реконструкции вокзалы Калининград и Ростов-на-Дону. На пяти вокзальных комплексах Санкт-Петербурга на текущий момент завершается монтаж и настройка оборудования. На вокзалах Саранск и Рузаевка завершается благоустройство прилегающей территории, парковок и газонов.
Проекты реконструкции вокзалов Нижнего Новгорода и Волгограда являются самыми масштабными. В полном объеме работы здесь завершатся в конце апреля и начале мае 2018 года соответственно.
ЧМ-2018 пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Саранске.