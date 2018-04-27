Болельщики ЧМ-2018 забронировали более 250 тыс. бесплатных билетов на поезда

Аргентины, Мексики, США и Олег Белозеров. Болельщики Чемпионата мира по футболу — 2018 из 148 стран забронировали более 250 тыс. бесплатных билетов на время проведения матчей ЧМ-2018, в числе лидеров — болельщики из Колумбии Китая , сообщил генеральный директор — председатель правления РЖД

Он напомнил, что в период проведения ЧМ-2018 РЖД предстоит перевезти порядка 2,6 млн пассажиров. Для обеспечения такого объема запланировано около 15 тыс. рейсов пассажирских поездов, 728 рейсов будет выполнено в рамках услуги бесплатной перевозки болельщиков, сообщила компания.

РЖД в настоящее время также завершают строительные работы по подготовке вокзальных комплексов в 11 городах-организаторах Чемпионата мира по футболу. Общий объем инвестиций составит порядка 8,6 млрд рублей.

Комплекс строительных работ завершен на вокзалах в Самаре Екатеринбурге , введены в эксплуатацию после проведенной реконструкции вокзалы Калининград и Ростов-на-Дону. На пяти вокзальных комплексах Санкт-Петербурга на текущий момент завершается монтаж и настройка оборудования. На вокзалах Саранск Рузаевка завершается благоустройство прилегающей территории, парковок и газонов.