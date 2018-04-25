ЧЕпуха: тушки гусей для посадки, спам в почтовом ящике и корабль-сухоход

«Хорошие новости» продолжают подмечать и отыскивать все самое забавное из челябинских реалий. Вот, приготовили очередную порцию «ЧЕпухи» и подносим вам на ужин фотосолянку.

Кто знает, как сажать тушки гусей и когда они зацветают?

Спам. оказывается, атакует не только на электронной почте. Уже и до ящиков добрался!

Газели захотелось стать Matiz quattro. А почему бы и нет?

Как ни пытается Челябинск отделаться от прилипшего эпитета «суровный», не выходит. На этот раз врачи учудили: так усиленно боролись с мусором на субботнике, что упаковали его в патологоанатомические мешки.

Дети до 25… Что ж, некоторым, пожалуй, даже польстит.

Будь в этой шаурмячной побольше овечек, можно было бы даже заснуть.

Это что-то вроде рыцарского круглого стола только без стола? Снято возле Комсомольского проспекта, 101-а.

Раритетная и монументальная оградка! Может, тут двор какой-то особый?

Рекламу пришвартовали!