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ЧЕпуха: тушки гусей для посадки, спам в почтовом ящике и корабль-сухоход
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ЧЕпуха: тушки гусей для посадки, спам в почтовом ящике и корабль-сухоход 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
«Хорошие новости» продолжают подмечать и отыскивать все самое забавное из челябинских реалий. Вот, приготовили очередную порцию «ЧЕпухи» и подносим вам на ужин фотосолянку.
Кто знает, как сажать тушки гусей и когда они зацветают?
Спам. оказывается, атакует не только на электронной почте. Уже и до ящиков добрался!
Газели захотелось стать Matiz quattro. А почему бы и нет?
Как ни пытается Челябинск отделаться от прилипшего эпитета «суровный», не выходит. На этот раз врачи учудили: так усиленно боролись с мусором на субботнике, что упаковали его в патологоанатомические мешки.
Дети до 25… Что ж, некоторым, пожалуй, даже польстит.
Будь в этой шаурмячной побольше овечек, можно было бы даже заснуть.
Это что-то вроде рыцарского круглого стола только без стола? Снято возле Комсомольского проспекта, 101-а.
Раритетная и монументальная оградка! Может, тут двор какой-то особый?
Рекламу пришвартовали!
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