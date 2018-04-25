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Проектная документация на строительство трех ФОКов по программе «Газпром — детям» успешно прошла согласовательные процедуры
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Проектная документация на строительство трех ФОКов по программе «Газпром — детям» успешно прошла согласовательные процедуры 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
В рамках сотрудничества с Ярославской областью «Газпром» построит в регионе пять физкультурно-оздоровительных комплексов различной функциональной направленности. Строительство трех из них — в Дзержинском районе Ярославля, в Угличе и поселке Семибратово Ростовского района — стартовало в текущем году. С марта на этих площадках идут подготовительные работы.
— Проектная документация на строительство трех ФОКов по программе «Газпром — детям» успешно прошла согласовательные процедуры. В июне мы переходим непосредственно к стадии строительных работ, — рассказал директор департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области Сергей Панчишный. — Для региона программа «Газпром — детям» — серьезная поддержка в развитии спортивной инфраструктуры.
Самый масштабный спорткомплекс в рамках программы будет возведен на улице Панина в Ярославле. На площади в 9 тысяч квадратных метров разместятся ледовая арена, два бассейна, универсальный спортивный зал с игровым полем 30 на 18 метров, а также зал для занятий единоборствами, аэробикой, художественной гимнастикой и хореографией, тренажерный зал. В ФОКе смогут заниматься 1540 человек в день.
Комплекс в Угличе площадью 2400 квадратных метров также подразумевает обустройство двух бассейнов — взрослого и детского, зала для сухого плавания и тренажерного зала. В Семибратове появится ФОК с универсальным залом, где можно будет играть в волейбол, баскетбол, теннис, заниматься другими видами спорта.
Проекты реализует ООО «Газпром инвестгазификация».
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