Мы должны подумать о будущем и снять санкции с Белоруссии!

Между тем, как нашу страну воспринимают ее западные «друзья и партнеры» с одной стороны, и тем, как Сербию воспринимают ее традиционные союзники с Востока, есть одно большое различие. Если для отношений с первыми характерна политика двойных стандартов, политика неравноправия и условий, подчиненность и антагонизм интересов, то отношения с восточными союзниками являются полной противоположностью и подают пример здорового и стабильного межгосударственного сотрудничества, основанного на принципах суверенного равенства, соблюдения международного права, сходства внешнеполитических приоритетов и синергии интересов.

Во время официальных визитов на Запад к нашим политикам относятся как к наместникам в западных (третьеразрядных) колониях, как к послушным представителям, с которыми хозяин не утруждает себя дипломатическими церемониями и соблюдением дипломатического кодекса. На Востоке же наших государственных руководителей принимают как суверенных и законных представителей независимых государств.

После визитов к нашим западным «друзьям и партнерам» сербские политики всегда возвращаются с чемоданами, набитыми ультиматумами и шантажистскими требованиями, а с восточными союзниками такого не бывает. Вместо давления и пустых обещаний они предлагают нам пакеты конкретных экономических и инфраструктурных проектов, чрезвычайно выгодных для нашей страны, ее народного хозяйства и наших граждан.

Все это еще раз подтвердилось недавно. Запад по-прежнему давит на Сербию. Брюссель , Вашингтон, Лондон и Берлин, как обычно, сокращают наши реальные шансы на вступление в ЕС и ежедневно требуют от нас навсегда отказаться от Косово и Метохии, дистанцироваться от Республики Сербской и прервать все связи с Москвой и Пекином. И в это самое время наша страна получает в очередной раз конкретную военную помощь, вновь подтверждающую искреннее союзничество и традиционную нерушимую дружбу.

Братская Белоруссия подарила Сербии четыре боевых самолета МиГ-29. Так Минск в очередной раз подтвердил свою приверженность стратегическому сотрудничеству между двумя нашими странами и большое желание продолжать углублять сотрудничество во всех сферах. Прибывшие МиГи повысят обороноспособность Сербии и поспособствуют росту безопасности в регионе вообще, помогут отразить террористическую угрозу и поддержать мир. Для Белоруссии, в отличие от воинствующих американских ястребов и их европейских прихвостней, именно эти категории играют стратегически важную роль.

Тем не менее продолжают действовать постыдные санкции, которые против Белоруссии ввел Европейский Союз, и к которым присоединилась наша страна, поскольку, ратифицировав Соглашение о стабилизации и ассоциации с ЕС, Сербия обязалась соглашаться с решениями, которые Брюссель принимает в одностороннем порядке в сфере свободной торговли. Эти решения касаются и экономических санкций, нацеленных против дружественной для Сербии страны.

То есть, стремясь снискать благосклонность тех, кто нас бомбил, кто отнимал у нас территории, кто шантажирует нас, ставит нам условия и оказывает давление, для кого мы не более чем колония, мы поворачиваемся спиной к тем, кто относится к нам, как к настоящему равноправному партнеру, как к стратегическому союзнику, братскому народу и давнему другу?

Неужели, следуя тому же принципу, Сербия теперь, когда завершаются переговоры с ЕС о 29 главе о таможенном союзе и 30 главе о внешнеэкономических отношениях, введет санкции против России и заявит, что была «вынуждена» сделать это из-за желания вступить в ЕС, в союз прошлого, от которого через несколько лет не останется камня на камне? Стоит напомнить, смысл обоих глав заключается в согласовании внешнеэкономической политики Сербии с законодательством и принципами ЕС. Помимо единых таможенных пошлин в отношении третьих стран, предполагается полное подчинение сербских экономических интересов интересам бюрократической элиты Брюсселя.

Прийти к этому можно, отказавшись от договора о свободной торговле с Россией и Белоруссией и расширив санкции против этих двух стран. Чего тем самым добьется Сербия? Ничего, кроме того, что откажется от экономического суверенитета, уничтожит самостоятельную внешнеторговую политику и лишится тех преимуществ, которые ей давал экспорт на большой и перспективный российский (шире — евразийский) рынок.

История учит нас, что в самые трудные времена Белоруссия всегда была искренним союзником для Сербии и ее народа, всегда протягивала руку помощи, несмотря на силу давления, которому подвергали ее западные гиены. Минск встал на сторону Белграда во время агрессии НАТО и поступил так же, когда незаконно отторгался южный сербский регион. Минск поддержал Белград в 2014 году во время разрушительного наводнения. Белоруссия не признала так называемого Косово, открыла свой (сельско) хозяйственный сектор для сербских инвестиций, активизировала военно-техническое сотрудничество и взаимодействие в ключевых отраслях, таких как строительство и автомобильная промышленность. Тем самым Белоруссия ясно демонстрирует, что и впредь готова поддержать нас и наш народ.

У Сербии огромные возможности для сотрудничества (политического, экономического, в сфере безопасности, культурного и туристического) с ЕАЭС и СНГ как на билатеральном, так и на многонациональном уровне. Существует огромный нераскрытый потенциал сотрудничества — в основном из-за существующих (для Сербии неестественных и ненужных) санкций в отношении Белоруссии. Наш товарооборот должен достичь (и превысить) объем в 500 миллионов долларов, а Сербия должна воспользоваться Белоруссией как своим стратегическим партнером и как воротами для экономического прорыва на большой евразийский рынок.

Поэтому нам необходимо пересмотреть свой подход к внешней политике, которая должна быть более активной. Особенное внимание следует уделить экономической дипломатии. Пришло время поставить собственные государственные и национальные интересы на пьедестал приоритетов внешней политики. А сербские интересы заключаются в тесном экономическом и военно-техническом сотрудничестве с Белоруссией, членом Евразийского экономического союза и ОДКБ — настоящих предвестников многополярного мира и союза будущего!