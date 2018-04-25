Детскую площадку между домами 31 и 33 на Стартовой подсветят фонари

Опоры уличного освещения появятся возле детской площадки между домами 31 и 33 на Стартовой улице. Как сообщил глава управы Лосиноостровского района Павел Литовченко , адрес включен в палн проведения работ на текущий год.

— Новые фонари установят до конца года, — уточнил Литовченко.

Стоит отметить, что жители дома обратились в управу с просьбой установить фонари не только возле детской площадки, но вдоль дома № 31, напротив входных групп. Как пояснил глава управы, программа на текущий год уже утверждена; данное пожелание будет рассмотрено в будущем году. (иб)