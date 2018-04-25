Фото— и видеорассказы о работе волонтеров-экологов поборются за победу в конкурсе «Мы — вологжане. Команда Мэра».

Это одна из работ, которая поступила на городской конкурс «Мы — вологжане. Команда Мэра» в номинации «Создаем новости». Материалы рассказывают о работе экологического отряда в областной столице.

Заявка включает сразу три направления журналистской работы: фоторепортаж, видеосюжет и статью. Их автор — эколог Лариса Тимошенко, которая уже много лет занимается общественной работой в этом направлении.

«На эколога я поступила учиться целенаправленно, мне хотелось работать в этой сфере. А волонтерский отряд для меня это хобби, которое я сама называю социально ответственным, потому что мы приносим пользу и природе и людям. В своих репортажах я как раз и рассказываю о работе волонтеров. Это, например, проект «Экодвор», в рамках которого на одной из территорий были установлены специальные конструкции для раздельного сбора мусора, проведен экологический праздник. Главные герои видеосюжета, конечно же, люди, которые принимают участие в этой работе. Еще одна представленная работа — статья — посвящена в целом вологодскому экологическому движению», — рассказала участник проекта «Мы — вологжане. Команда Мэра», участник экологического движения «ЭКА» Лариса Тимошенко.

В рамках новостной номинации вологжан могут присылать фото— и видеорепортажи, статьи, а также инфографику, посвященную городским событиям. Участниками могут стать жители областной столицы от 16 лет и старше. Работы в этой номинации будет оценивать не только жюри, но сами вологжане с помощью интернет— голосования, которое пройдет на сайте « Вологда РФ ». Репортажи победителей разместят на сайте и в газете «Вологда.РФ».

Напомним, в целом проект «Мы — вологжане. Команда Мэра» проходит по шести номинациям: туристической, событийной, новостной, также предусмотрена разработка туристического портала; проектирование стелы, которую установят на въезде в Вологду; презентация советов молодежи. Подать заявки можно до 15 мая в электронном виде на сайте Вологда.рф в разделе «Мы — вологжане. Команда Мэра»; на электронный адрес: komandamera@yandex.ru с пометкой «Мы — вологжане. Команда Мэра» и указанием наименования блока проекта или в печатном виде по адресу: ул. Каменный мост, д. 4, каб. 75, 3 этаж.

Подведение итогов конкурса состоится в День города. Победители в каждой номинации войдут в команду Мэра, то есть городской кадровый резерв.