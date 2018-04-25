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В Перми льготникам компенсируют затраты на газификацию дома
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В Перми льготникам компенсируют затраты на газификацию дома 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Пермские депутаты расширили перечень льготников, которые могут рассчитывать на компенсацию затрат на подключение к системе газоснабжения жилых домов.
Изменения внесли в решение Пермской городской Думы от 26.01.2016 № 7 «Об установлении расходного обязательства по предоставлению мер социальной поддержки по подключению к системе газоснабжения жилых домов на территории города Перми».
На меру соцподдержки могут рассчитывать пермяки, оплатившие за свой счёт работы по подключению жилого дома к системе газоснабжения, в отношении которых решение о подключении приняты в 2013-2016 годах. Администрация города Перми должна разработать порядок возмещения фактически понесенных расходов гражданами.
На эти цели из бюджета Перми выделят 720 тысяч рублей. Средства предусмотрены в рамках внесения изменений в бюджет города.
«В перечень получателей субсидий включены граждане, относящиеся к малоимущим, инвалиды первой и второй группы, семьи, где есть дети-инвалиды, участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним категории граждан. Речь идёт о получении субсидии для компенсации затрат, произведённых на газификацию жилого дома людьми, которые внесли свои собственные средства», — отметил депутат Олег Афлатонов.
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