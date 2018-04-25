Корея представит на ИННОПРОМ передовое промышленное оборудование и технологические новинки 

Москва, 25 апреля, 2018 г. 23−25 апреля делегация из Южной Кореи посетила Екатеринбург в рамках подготовки страны-партнера к Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018. В состав делегации вошли руководители подразделений KOTRA и KOAMI, ответственные за обеспечение участия корейской стороны в ИННОПРОМ, а также подрядных организаций по вопросам застройки выставочной площади, логистики и туризма. Делегация осмотрела места проведения основных мероприятий, провела ряд встреч с представителями региональных министерств и ведомств.
В частности, 24 апреля состоялась встреча с Министерством международных и внешнеэкономических связей Свердловской области и отраслевыми ведомствами: представителями уральских таможенных органов, Роспотребнадзора и Уральской Торгово-промышленной палаты. Корейская сторона выступила с докладом о ходе подготовки к выставке, подчеркнув, что экспозиция более чем 100 компаний и организаций уже сформирована, планируется привезти для демонстрации передовое южнокорейское промышленное оборудование и технологические инновации. В их числе, универсальный гидравлический термопластавтомат компании Woojin PLAIMM и конденсационный газовый котел компании KD NAVIEN. Цой Чже Хун, заместитель директора департамента конгрессно-выставочной деятельности головного офиса KOTRA, от лица корейской делегации поблагодарил российскую сторону за оказываемое содействие и выразил уверенность в том, что ИННОПРОМ-2018 станет важной площадкой для установления деловых контактов с целью наращивания объемов двустороннего товарооборота.
Как ранее сообщал INNOPROM. View, Республика Корея является третьим по товарообороту партнером России в Азии. По итогам 2017 года объемы импорта и экспорта между странами выросли на 41% ― почти до 19 млрд долларов США.
9-ая Международная выставка пройдет с 9 по 12 июля 2018 года. Тема ИННОПРОМ-2018: «Цифровое производство».