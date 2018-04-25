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Число просмотров Telegram-каналов упало на 76,5% за неделю блокировки
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Число просмотров Telegram-каналов упало на 76,5% за неделю блокировки 

Ведомости 1 час назад
Количество просмотров Telegram-каналов с 16 по 23 апреля сократилось на 76,5%. Такие данные приведены на сайте «Медиалогии».
«На 23 апреля топ-100 каналов потеряли 23%», — отмечается в сообщении. Среди входящих в топ-100 Telegram-каналов аудиторию потеряли каналы о развлечениях, музыке, юморе, путешествиях, хобби. По сравнению с днем начала блокировки количество просмотров у таких каналов снизилось от 30 до 50%. «Меньше других пострадали новостные каналы (падение до 25%)», — говорится в исследовании.
«Количество просмотров общественно-политических и бизнес каналов варьировалось, в некоторые дни превышало количество просмотров в день начала блокировки, устойчивых лидеров не выявлено», — утверждается в сообщении.
«Медиалогия» проводила исследование с 16 по 23 апреля. При его подготовке проанализированы данные 158 000 Telegram-каналов, активных за последние 3 месяца.
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