Холодницкий разгадал заговор Луценко и Сытника

«Что касается заявлений генпрокурора и особенно Сытника (директора НАБУ — ред.), то все очень хотят, чтобы я ушёл. Для чего это делается? Никто не хочет иметь независимого прокурора. Все хотят иметь подконтрольного, чтобы контролировать свои сферы. Значит, наш институт все правильно делает. Я жду заседания и решения комиссии. Пусть комиссия принимает решение. Публично. Тогда будет видно: какие члены голосуют «за», кто «против». Это будет, в том числе, показатель независимости комиссии. Пока все ждём», — сказал он.

Дисциплинарная комиссия до сих пор не предоставила главе Специальной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому записи его разговоров, которые являются дополнением к жалобе, для ознакомления.

«Прошла неделя. Умышленно это делается или просто так, я сказать не могу. Я общался с членами комиссии и спрашивал у них: когда мне дадут диски? Чтобы я мог дать письменное заявление об ознакомлении с дисками. Мне сказали, что меня наберут, когда будут готовы их предоставить», — добавил он.

Холодницкий заявляет, что до сих пор так и не понял, в чем конкретно его обвиняют.

24 апреля генпрокурор Украины напомнил, что его заявление и заявление Сытника требуют от КДКП освободить руководителя САП Холодницкого от должности.

В дисциплинарной жалобе Холодницкому инкриминируют злоупотребление служебным положением; давление на должностных лиц для принятия нужного ему решения, в частности и на суд, чтобы он не рассматривал ходатайство детективов НАБУ; подстрекательство свидетеля к даче ложных показаний и предупреждение об обысках тех, у кого они должны были произойти. Все это, как утверждается, стало известно по результатам прослушки в его кабинете, которую вели на протяжении февраля и марта.