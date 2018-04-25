Мигранты изнасиловали шведку, которая боролась за их права

40-летнюю жительницу Швеции изнасиловали два 18‐летних мигранта из Афганистана . Инцидент произошел еще в прошлом году, но в апреле суд вынес им наказание, передает Daily Mail , публикуя подробности дела. По иронии судьбы пострадавшая является членом группы Facebook, активисты которой выступают против депортации мигрантов из Швеции.

Она познакомилась со своими обидчиками за пределами отеля в городе Юнгбю на юге страны. Молодые люди предложили ей выпить и пригласили к себе в квартиру. Доверчивая гражданка согласилась. Мигранты изнасиловали ее там самым жестоким образом, пишет издание.

Пострадавшая рассказала полиции, что ей они показались интересными и она не подозревала молодых людей в насильственных действиях. Когда она зашла к ним в комнату, ее угостили сигаретами. Выкурив их, ей стало неожиданно плохо, она споткнулась и упала на пол, испытывая головокружение. Злоумышленники воспользовались этим моментом.

После совершения ими противоправных действий, они вернули пострадавшей вещи и пригласили на ужин. Она схватила куртку и сапоги и выбежала «оттуда». Оказавшись на улице потерпевшая вызвала «скорую». Медики диагностировали у нее шоковое состояние. Жертва сексуальных домогательств потеряла сон и начала испытывать психологические проблемы.

Суд приговорил главного насильника к одному году и трем месяцам тюрьмы и обязал его выплатить жертве компенсацию в размере более 950 тысяч рублей (11, 326 тысяч фунтов стерлингов). После отсидки его депортируют. Он не сможет вернуться в Швецию в течение десяти лет.

Второго насильника приговорили к трехмесячной отсрочке исполнения наказания. «За мастурбацию» он выплатит пострадавшей более 170 тысяч рублей (2,013 фунтов стерлингов).

Ранее американская гимнастка Маккайла Марони рассказала об изнасилованиях врачом сборной. Пять лет она подвергалась сексуальным домогательствам с его стороны.