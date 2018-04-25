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На систему городской навигации на время проведения ЧМ потратят еще 41 млн рублей
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На систему городской навигации на время проведения ЧМ потратят еще 41 млн рублей 

Волга Ньюс 1 час назад
Речь идет о транспортной навигационной системе и системе информирования, а также временной схеме организации дорожного движения на период проведения ЧМ-18 на автодорогах общего пользования регионального значения на территории Самары.
Информация об этом размещена на портале госзакупок.
Работы выполнит ООО Самарская строительная компания «Ладья», стоимость контракта составит 41,5 млн рублей. На эти деньги подрядчик должен установить на дорогах регионального значения дополнительные дорожные знаки, 12 кубов FIFA и 30 стелл FIFA, нанести временную разметку, установить 430 фан-барьеров (их общая длина составит чуть более 1 км), 224 светофора, 34 табло прибытия транспорта с солнечными электростанциями.
Кроме того, необходимо установить дополнительные дорожные знаки на дорогах федерального значения. А после проведения чемпионата подрядчик должен произвести заделку трещин в асфальтобетонном покрытии, восстановить поврежденные асфальтобетонные покрытия и покрытия из тротуарной плитки.
Напомним, в конце марта итоги аналогичного конкурса на создание системы городской навигации подвел департамент городского хозяйства и экологии Самары. Контракт на 60 млн руб. также заключили с ООО Самарская строительная компания «Ладья».
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