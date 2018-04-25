На Донецкой «расцвели» сувениры-крокусы

Техникум сервиса и туризма №29 на Донецкой улице в районе Марьино присоединился к проекту правительства Москвы «Московское долголетие». Пожилые люди сделали на мастер-классе сувениры в виде крокусов.

— В рамках проекта «Московское долголетие» в техникуме сервиса и туризма № 29 (ул. Донецкая, 28) по направлению «Декоративно-прикладное творчество» прошло занятие на тему «Изготовление цветов крокусов», — отметили организаторы.

Напомним, что пилотный проект направлен на удовлетворение творческих, спортивных, образовательных потребностей людей старшего возраста. (то)