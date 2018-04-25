Ещё
На Донецкой «расцвели» сувениры-крокусы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Донецкой «расцвели» сувениры-крокусы 

Управа района Марьино 1 час назад
Фото: Марьинский вестник
Техникум сервиса и туризма №29 на Донецкой улице в районе Марьино присоединился к проекту правительства Москвы «Московское долголетие». Пожилые люди сделали на мастер-классе сувениры в виде крокусов.
— В рамках проекта «Московское долголетие» в техникуме сервиса и туризма № 29 (ул. Донецкая, 28) по направлению «Декоративно-прикладное творчество» прошло занятие на тему «Изготовление цветов крокусов», — отметили организаторы.
Напомним, что пилотный проект направлен на удовлетворение творческих, спортивных, образовательных потребностей людей старшего возраста. (то)
Управа района Марьино: последние новости
В клубе на Подольской подготовятся к празднику Великой Победы В районе Марьино заложен каменный храм в честь святых Жен-Мироносиц Люди старшего возраста из района Марьино стали участниками фестиваля «Пасхальный дар»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Афганцы перекрыли центр Киева150
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ57
Военных НАТО обвинили в обстреле ДНР68
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью134
«Бархатная революция»: начался распад коалиции51
Видео
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
01:14
Москва отреагировала на волнения в Армении
Политика
00:40
Украина вынесла вердикт задержанной россиянке
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение