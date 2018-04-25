У Трампа появился конкурент: такой же, только лучше

Совсем не праздный, на мой взгляд, вопрос в мире, когда политики все чаще оказываются неспособными ответить на стоящие перед человечеством вызовы, а слово инноваторов оказывается весомее.

История жизни Джеффа Безоса — классический пример исполнения пресловутой American dream — американской мечты. В 1994 году Безос, выпускник Пристонского университета, прочитал статью о развитии Всемирной сети, и темпы ее роста в 2300 процентов в год поразили его воображение. Ему пришла в голову мысль, что такой потенциал можно было бы успешно использовать для развития электронной торговли. Но с каких продуктов начать? Безос внимательно исследовал около 20 тысяч почтовых заказов различных компаний и установил, что самым ходовым товаром являются книги.

На окраине Сиэтла супруги Безос сняли скромную двухкомнатную квартиру, приобрели в магазине хозтоваров двери по 60 долларов за штуку, сделали из них столы, на которые были водружены три компьютера, и все это расположили в гараже дома, где для обогрева была установлена печка. Первые упаковки книг Джефф и его супруга Маккензи делали в четыре руки, а вскоре к ним присоединились сотни их знакомых и добровольных помощников. Результаты были ошеломляющими: через месяц книги продавались в 50 американских штатах и 45 зарубежных странах, а еженедельная выручка составляла 20 тысяч долларов.

Но на продаже книг Безос не остановился. Ассортимент Amazon. cоm начал стремительно расширяться — сначала музыкальными CD, потом DVD, игрушками, компьютерами, фото— и кинокамерами и другой электроникой. В 2002–2003 годах началась массовая продажа одежды. Сейчас компания продает всё или почти всё, что нужно в повседневной жизни взрослым и детям, вплоть до садовой утвари и подгузников. Ее клиентами стали сотни миллионов людей по всему миру.

В конце ноября прошлого года Безос оказался самым богатым человеком мира, обогнав владельца компании Microsoft Билла Гейтса . Произошло это после «черной пятницы», 24 ноября, — главного в году дня массовых скидок, когда состояние основателя Amazon превысило 100 млрд долларов. Агентство Bloomberg называет Безоса первым с 1999 года человеком, состояние которого перевалило за стомиллиардную отметку.

Американцы подозревают, что за нелюбовью президента Трампа к Безосу скрывается ущемленное самолюбие. В конечном счете глава Amazon оказался более успешным предпринимателем, чем девелопер Трамп. Но, конечно, такое объяснение отнюдь не полно. Главная причина, вероятно, заключается в противостоянии между республиканским президентом и продемократической газетой The Washington Post, которую Безос приобрел в 2013 году.

Дональд Трамп еще в ходе президентской кампании объявил The Washington Post одним из своих главных врагов. Летом 2016 года он лишил репортеров газеты аккредитации при своем избирательном штабе за то, что, по его словам, они «чудовищно необъективно» освещают его кампанию. Либеральное издание действительно открыто поддерживало во время выборов кандидата от демократов Хиллари Клинтон . А после победы Трампа вместе с New York Times возглавило борьбу «четвертой власти» против порочной и некомпетентной, по ее мнению, политики Трампа. WP, например первой опубликовала десятки компрометирующих фактов о связях зятя Трампа Джареда Кушнера с российскими представителями, о нелегальных гонорарах, которые получали бывший советник президента по национальной безопасности Майкл Флинн и бывший глава избирательного штаба Пол Манафорт . Издание подвергло уничижительной критике иммиграционную политику Трампа, в частности запрет посещать США мусульманам. Порой в одном номере газеты можно найти до полдюжины статей, оспаривающих «мудрость» президента в решении сирийского конфликта, в общении с западноевропейскими союзниками Америки, в торговой войне с Китаем

В последние недели в центре противостояния Трампа и Безоса оказалась работа почтовой службы Америки. Президент обвиняет главу Amazon в том, что он не платит налоги правительствам штатов, «используя налоговую систему как мальчика-посыльного, причиняя огромные убытки США и способствуя закрытию многих тысяч компаний».

Почтовая связь Америки в эпоху господства Интернета действительно является убыточной. В 2008 году USPS (аббревиатура американской почтовой службы) доставила 202 млрд писем, газет и посылок. В 2017 году это число сократилось до 148 млрд

Объяснение этому простое. Миллионы американцев отказались от получения банковских уведомлений в письмах, предпочитая иметь доступ к своим счетам онлайн. Точно так же резко сократилось число отправляемых чеков, так как гораздо быстрее и выгоднее стало оплачивать покупки через Интернет.

Amazon до поры до времени действительно не платила налоги за почтовые отправления, оформленные через Интернет. Но потом правительства штатов стали требовать от компании эти деньги, и она вынуждена была принять новые условия игры. Сейчас детище Джеффри Безоса платит налоги в 45 американских штатах. Разумеется, армия юристов и бухгалтеров, работающая на миллиардера, находит лазейки для сокращения налогов без нарушения закона. Но так делают все крупные компании, в том числе принадлежащие самому Трампу.

При этом в поединке Трампа с Безосом теряет смысл главный лозунг президента: «Сделаем Америку вновь великой». Компания Безоса, работающая на территории США, к чему всегда призывал Трамп, — самая крупная и успешная в мире, торгующая через Интернет. Ее активы составляют 131 млрд долларов, а число сотрудников превышает 566 тысяч человек. Недавно Безос заявил о своем плане открыть вторую штаб-квартиру компании (помимо той, что существует Сиэтле), и в борьбу за право принять ее у себя вступили 238 городов Америки.

Но есть и еще одна сфера, в которой сильно различаются стратегии лидера и титана. Это передовые технологии. Трамп при всей своей предприимчивости и таланте переговорщика исповедует классический бизнес-подход, заключающийся в том, что компания должна «стоять на земле». Инноватор Безос парит в киберпространстве. В 2013 году, когда он приобрел The Washington Post, многие маститые американские журналисты, в том числе работающие в сточном издании, решили, что он полез не в свое дело. Один из журналистов рассказывал мне, что когда владельцы издания Дональд Грэм и его племянница Кэтрин Уэймут на встрече с коллективом редакции в штаб-квартире газеты в центре Вашингтона сообщили о продаже издания, коллектив сначала встретил новость гробовым молчанием, а потом, когда были зачитаны детали соглашения, в зале раздались крики. Это были возгласы даже не протеста, а отчаяния.

Но с тех пор прошло около пяти лет — и оказалось, что сделка с Безосом была для газеты подарком судьбы. Миллиардер вывел переживавшее трудные времена издание со 140-летней историей на новые рубежи. Как сказала Хиллари Клинтон, «Безос спас газету, и эта покупка стала примером для многих других интернет-магнатов».

Сами сотрудники столичного издания называют процессы, которые начал в газете Безос, революцией. Она заключалась в том, что традиционное печатное издание «заключило брак» с Интернетом. Безос увеличил штат газеты до 700 человек, и притом особое внимание уделил созданию команды компьютерных программистов, которая теперь может соперничать с любой аналогичной командой в Кремниевой долине. Он также расширил число рубрик, и сейчас газета публикует около 1200 статей в день: от breaking news — самых горячих новостей — до слайд-шоу. Контент газеты широко распространяется на социальные сети, такие как Facebook и Twitter, а app-приложение газеты продает Amazon в своих ноутбуках. Одновременно он создал software — программу под названием Arc, которая предоставляет аналитические данные о маркетинге на рынке СМИ и позиции на нем издания, и внедрил стратегию A/B testing, которая дает в режиме нон-стоп данные о том, как читательская аудитория реагирует на каждую публикацию.

В результате все эти инновации позволили WP уже в 2015 году обойти своего главного конкурента The New York Times по посещаемости пользователями Интернета, а это дало газете солидную прибыль.