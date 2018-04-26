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Пешие инспекторы АМПП раздадут 5 тыс. листовок о способах оплаты парковки до 30 апреля
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Пешие инспекторы АМПП раздадут 5 тыс. листовок о способах оплаты парковки до 30 апреля 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Авторамблер
Пешие инспекторы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) раздадут 5 тыс. листовок о способах оплаты парковки до 30 апреля 2018 г., сообщили в пресс-службе учреждения.
«5 тыс. листовок раздадут автомобилистам пешие инспекторы ГКУ «АМПП» на этой неделе. В листовках указана подробная информация о том, какие существуют способы оплаты парковки и как ими пользоваться, а также карта парковок с тарифами», — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что парковку можно оплатить через мобильное приложение «Парковки Москвы», с помощью паркомата, посредством SMS-сообщений, голосовой оплатой, через личный кабинет на сайте «Московского паркинга», а также через услуги партнеров.
«Мобильное приложение — самый популярный способ, через него осуществляется 83% оплат. Добавим, что вся информацию о том, как оплачивать парковку, есть на сайте АМПП в разделе «О проекте», — заключили в пресс-службе.
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