Пешие инспекторы АМПП раздадут 5 тыс. листовок о способах оплаты парковки до 30 апреля

Пешие инспекторы ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) раздадут 5 тыс. листовок о способах оплаты парковки до 30 апреля 2018 г., сообщили в пресс-службе учреждения.

«5 тыс. листовок раздадут автомобилистам пешие инспекторы ГКУ «АМПП» на этой неделе. В листовках указана подробная информация о том, какие существуют способы оплаты парковки и как ими пользоваться, а также карта парковок с тарифами», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что парковку можно оплатить через мобильное приложение «Парковки Москвы», с помощью паркомата, посредством SMS-сообщений, голосовой оплатой, через личный кабинет на сайте «Московского паркинга», а также через услуги партнеров.

«Мобильное приложение — самый популярный способ, через него осуществляется 83% оплат. Добавим, что вся информацию о том, как оплачивать парковку, есть на сайте АМПП в разделе «О проекте», — заключили в пресс-службе.