АМПП призвал водителей соблюдать в майские праздники правила парковки в столице

ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП) просит водителей соблюдать в майские праздники правила парковки в столице, сообщили в пресс-службе учреждения.

«В Москве будут проходить мероприятия, посвященные Празднику весны и труда и Дню Победы. АМПП просит автомобилистов соблюдать правила дорожного движения и парковки во время майских праздников, чтобы обеспечить безопасность жителей и гостей города, а также свободный проезд для городского транспорта», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в праздники на улицах города увеличится количество пешеходов.

«Оставленные в неположенных местах автомобили могут создать аварийные ситуации, угрожающие жизни или здоровью людей, а также помешать движению общественного транспорта», — приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора АМПП Андрея Головатюка.

В пресс-службе добавили, что в праздничные дни из-за проведения репетиций военного парада будет перекрыт ряд улиц столицы. С более подробной информацией о перекрытиях водители смогут ознакомиться на Едином транспортном портале, а случае возникновения вопросов по работе платных парковок — обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт».