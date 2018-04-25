АМПП: Доступ к платным парковкам на ряде улиц Москвы ограничат 26 апреля из-за подготовки к Параду Победы

Доступ к платным парковкам на ряде улиц в Москве ограничат 26 апреля 2018 г. в связи с подготовкой к Параду Победы, сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП).

«АМПП предупреждает автомобилистов, что в четверг, 26 апреля, в связи с подготовкой к военному параду будет перекрыт ряд улиц города. На этих улицах расположены платные парковки, доступ к которым также будет ограничен. Недоступны будут 114 общих парковочных мест и пять мест для инвалидов на ул. Крылатская; 43 и четыре места соответственно на ул. Народного ополчения, 38 и шесть мест соответственно на Новинском бульваре; 119 и пять мест соответственно на ул. Красная Пресня; 30 и два места соответственно на ул. Садовая-Кудринская. Припарковаться также нельзя будет на парковке со шлагбаумом, расположенной по адресу: Триумфальная площадь, вл. 1, которая вмещает 76 общих мест и восемь инвалидных», — говорится в сообщении.

Уточняется, что движение на улицах будут открывать по мере прохождения колонны. С 17:00 перекрытия будут действовать на участках: 1-й Силикатный проезд-2-й Силикатный проезд-3-й Силикатный проезд-Звенигородское шоссе-ул. Мневники-ул. Народного Ополчения-ул. Нижние Мневники; ул. Нижние Мневники-ул. Народного Ополчения-ул. Мневники-Звенигородское шоссе-ул. Красная Пресня-ул. Баррикадная-ул. Садовая-Кудринская-Триумфальная площадь-ул. Тверская.

«С 18:00 до окончания мероприятия будут перекрыты: ул. Тверская от Триумфальной площади до ул. Моховая; ул. Моховая от ул. Большая Никитская до ул. Тверская; ул. Охотный Ряд от ул. Тверская до ул. Большая Дмитровка. В 22:40 перекрытия начнутся на двух участках: Кремлевская набережная-Боровицкая площадь-ул. Моховая-ул. Воздвиженка-ул. Новый Арбат-Новинский бульвар-ул. Садовая-Кудринская-ул. Тверская; Большой Москворецкий мост-ул. Болотная— Болотная площадь-Большой Каменный мост-ул. Моховая-ул. Воздвиженка-ул. Новый Арбат-Новинский бульвар-ул. Садовая-Кудринская-ул. Тверская», — напомнили в пресс-службе.