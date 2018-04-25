Сооружения для очистки фильтрата на полигоне «Кучино» начнут монтировать в августе

Сооружения для очистки фильтрата — опасной свалочной жидкости — на полигоне «Кучино» в Балашихе планируют начать монтировать в августе. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган в ходе выездного совещания на полигоне.

Вместе с Александром Коганом в выездном совещании приняли участие первый заместитель главы администрации Балашихи Алексей Коваль , директор компании «Экоком», которая занимается рекультивацией свалки, Оливер Кайзер , генеральный директор компании «Спецгеоэкология», разрабатывающей проект рекультивации полигона «Кучино», Борис Трушин, руководители субподрядных организаций. Они поднялись на тело полигона, проинспектировали, как ведутся работы по рекультивации.

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Работа номер один — это строительство колодцев, горизонтальное бурение скважин для сбора фильтрата. В августе по плану на полигон должны поступить очистные сооружения, после чего к ним начнут подключать смонтированную к тому времени систему сбора фильтрата. Уже началось бурение одного колодца. Темпы будем наращивать. Пока работает одна установка, а будет работать две. Параллельно нужно делать сети для сбора фильтрата и вывод на очистные сооружения, которые уже заказаны

— Александр Коган.

Министр экологии и природопользования Подмосковья отметил, что необходимо увеличивать темпы рекультивации, начинать делать дороги для подъезда крупной техники, перекрывать склоны полигона полимерным материалом, не пропускающим свалочный газ и влагу. Оливер Кайзер рассказал, что склоны свалки перекрыли полимерной пленкой уже на 30%.

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На сегодняшний день около 30% склонов полигона покрыты полимерными шторами. Сначала мы начали перекрывать места, где самый большой неконтролируемый выход свалочного газа. В ближайшее время мы будем перекрывать остальные склоны полигона полимерным материалом. Также будем присыпать их грунтом, чтобы они прилегали к телу полигона более герметично

— Оливер Кайзер.

По словам Александра Когана, после того как будут завершены работы по изоляции склонов полигона полимерной пленкой, будет проведено повторное комплексное обследование на предмет выхода свалочного газа.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что в ходе рекультивации на полигоне «Кучино» планируют смонтировать четыре установки для выработки электричества. Они суммарно смогут вырабатывать 2000 киловатт электроэнергии в час. Их планируется установить в 2019 году. Ожидается, что 600 киловатт в час электроэнергии будет расходоваться на нужды по рекультивации полигона, остальное электричество будет поступать в сети городского округа.