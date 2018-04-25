МИД Кувейта объявил посла Филиппин персоной нон грата и дал неделю, чтобы покинуть эмират

ЭЛЬ-КУВЕЙТ , 25 апреля. / ТАСС /. Кувейт потребовал от посла Филиппин в эмирате покинуть страну в течение недели, объявив его персоной нон грата. Об этом говорится в заявлении МИД эмирата, опубликованном в среду на официальной странице в Twitter.

В нем сотрудники посольства Филиппин в эмирате обвиняются в «нарушении дипломатического протокола, грубом нарушении законов Кувейта и вмешательстве в его внутренние дела». «Правительство Кувейта подтверждает, что в связи с этими действиями и заявлениями, противоречащими международным принципам, МИД распорядился отозвать посла Кувейта из Манилы для консультаций.

Признать посла Филиппин в Кувейте персоной нон грата», — говорится в коммюнике.

Ранее министр иностранных дел Филиппин Алан Питер Кайетан принес официальные извинения властям эмирата после того, как стало известно об операции по вывозу филиппинских рабочих из частных домов при поддержке дипслужащих. Как утверждают в Маниле, эмигранты из азиатской страны нередко подвергаются домашнему насилию. На защиту граждан, уехавших на работу в Кувейт, встал президент Филиппин Родриго Дутерте, заявив, что в случае необходимости готов эвакуировать всех соотечественников. В настоящий момент в Кувейте трудятся порядка 250 тыс. граждан Филиппин.