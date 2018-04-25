На Батюнинской улице пройдет урок мужества

В медиацентре №132, расположенном на Батюнинской улице, для всех желающих проведут «Урок мужества» — необычную встречу посвятят приближающейся 73-й годовщине Дня Победы.

— Гости узнают много интересных подробностей из военной истории нашей страны, услышат биографии героев, узнают больше об их подвигах, — уточнили в библиотеке.

Урок мужества «Им было сколько вам сейчас…» пройдет 26 апреля по адресу: Батюнинская улица, дом 14. Начало в 16.00. Вход свободный.

Ограничения по возрасту для всех участников: 6+. (то)