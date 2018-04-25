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На Батюнинской улице пройдет урок мужества
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На Батюнинской улице пройдет урок мужества 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Новые печатники
В медиацентре №132, расположенном на Батюнинской улице, для всех желающих проведут «Урок мужества» — необычную встречу посвятят приближающейся 73-й годовщине Дня Победы.
— Гости узнают много интересных подробностей из военной истории нашей страны, услышат биографии героев, узнают больше об их подвигах, — уточнили в библиотеке.
Урок мужества «Им было сколько вам сейчас…» пройдет 26 апреля по адресу: Батюнинская улица, дом 14. Начало в 16.00. Вход свободный.
Ограничения по возрасту для всех участников: 6+. (то)
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