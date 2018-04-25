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ФАС запретила называть «Краснодарским» чай из других регионов
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ФАС запретила называть «Краснодарским» чай из других регионов 

Ведомости 1 час назад
Фото: Ведомости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) считает, что слово «Краснодарский» можно использовать только для чая, который вырастили в одноименном регионе. Это следует из сообщения службы.
ФАС обнаружила на российском рынке «чайный продукт» под названием «Краснодарский», который представляет собой смесь чаев — они не выращены в одноименном крае. Это нарушает закон о защите конкуренции, обращает внимание антимонопольная служба. ФАС выдала предписание производителю — «Объединение Краснодарский чай».
Антимонопольное ведомство уточняет, что проверка началась после заявления «Мацестинской Чайной Фабрики Константина Туршу», которая также производит чай «Краснодарский». Теперь ФАС начала проверку в отношении этой компании тоже из-за признаков аналогичного нарушения, отмечается в сообщении.
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