В Печатниках состоялась «Библионочь-2018»

В медиацентре №132, расположенном на территории района Печатники, прошла «Библионочь-2018». Информация об этом появилась в официальной группе учреждения культуры.

«Как приятно вспоминать такой насыщенный и бурный вечер. Библионочь прошла, а эмоции и воспоминания никак не утихнут. Литературно-музыкальная гостиная, мастер-классы, квест и многое другое подготовила, с любовью к своему делу, библиотека №132 для наших гостей. Спасибо всем, кто разделил с нами этот вечер», — говорится в сообщении.

Фотоотчет о мероприятии можно посмотреть в официальной группе библиотеки: vk.com/lib_uvao_132. (то)