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В Печатниках состоялась «Библионочь-2018»
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В Печатниках состоялась «Библионочь-2018» 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Новые печатники
В медиацентре №132, расположенном на территории района Печатники, прошла «Библионочь-2018». Информация об этом появилась в официальной группе учреждения культуры.
«Как приятно вспоминать такой насыщенный и бурный вечер. Библионочь прошла, а эмоции и воспоминания никак не утихнут. Литературно-музыкальная гостиная, мастер-классы, квест и многое другое подготовила, с  любовью к своему делу, библиотека №132 для наших гостей. Спасибо всем, кто разделил с нами этот вечер», — говорится в сообщении.
Фотоотчет о мероприятии можно посмотреть в официальной группе библиотеки: vk.com/lib_uvao_132. (то)
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