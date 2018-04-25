Генпланы городов и поселений в Татарстане будут менять только по согласованию с жителями 

В ходе заседания Госсовета РТ в среду, 25 апреля принят законопроект о проведении публичных слушаний в случае внесения изменений в генпланы поселений и городских округов. Изменения будут внесены в республиканский закон о градостроительной деятельности. Проект закона принят во втором и третьем чтениях. Норма вводит институт «общественного обсуждения», дополняя, таким образом, существующую сегодня процедуру. Общественные обсуждения могут проводиться в разных форматах, в том числе, в сети Интернет. Председатель Комитета по инвестициям, экономике и предпринимательству Марат Галеев, комментируя принятые поправки, заявил, суть закона не менялась, однако «появилась большая ясность формулировок».