«Я жалуюсь и это работает»

Проще «забить» или пожаловаться друзьям, в лучшем случает написать пост в соцсетях. Жители Москвы Подмосковья , которые привыкли отстаивать свои права, рассказали РИАМО , зачем они это делают.

«Я давно поняла, что, если не жаловаться и не писать в разные инстанции — добиться своих законных прав практически невозможно.

Мой сын — инвалид детства по слуху, но ни один орган соцзащиты не сообщил мне о льготах. Я сама нахожу информацию в Интернете, выясняю у таких же мамочек, как я.

Слуховые аппараты нам должны были выдать бесплатно либо вернуть деньги за их покупку. Об этом я узнала случайно, когда сыну исполнилось 10 лет. Те, которые нам предложили, не подошли, и я купила аппарат самостоятельно. Как же долго пришлось ждать возврата денег!

О том, что каждый год нам полагалось бесплатное санаторно-курортное лечение — и сыну, и мне как сопровождающему — тоже узнала случайно. Подала заявку на путевку в соцзащиту, но мне стали отказывать: мол, поздно обратилась, либо предлагали вместо отдыха на море путевки в Подмосковье.

За последние три года, до совершеннолетия сына, в списках на льготный отдых наша фамилия стояла в первых рядах, и даже предлагались варианты на выбор».

«Меня знает чуть ли не весь город, потому что я — борец за справедливость. Пару лет назад, возвращаясь домой с работы, я подвернула ногу из-за того, что все дороги у нас в ямах, а коммунальщики непонятно чем занимаются — и что теперь, на шпильках не ходить?!

Я написала жалобы на сотрудников коммунальной службы, в администрацию города, Госадмтехнадзор. Думала, что получу отписки. Но должностные лица отреагировали на мое обращение, дорогу заделали.

Я считаю, что жаловаться нужно, чтобы держать всех в тонусе. Например, продавцов в супермаркете, которые работают еле-еле.

Недавно я пожаловалась участковому на шум. По вечерам прямо под окнами моего дома постоянно собирается компания молодежи, они орут и громко смеются. Между прочим, крики в общественном месте подпадают под закон о тишине. Все это продолжается до 10 вечера, а по закону шуметь во дворе можно до 21 часа. Участковый пришел и всех разогнал»

Людмила, 30 лет (Москва):

«Не могу назвать себя человеком, который пишет во все инстанции или что-то пытается выбить для себя. Я активизируюсь, когда нужно защитить интересы близких или, скажем так, незащищенной группы людей.

Как-то мы с подругами летали на отдых, а обратный рейс был с пересадкой в Стамбуле . Оба рейса были одной авиакомпании, первый рейс сильно задержали, и самолет из Стамбула в Москву улетел без нас. Сначала мы долго не могли найти никого из представителей авиакомпании, бегали по этажам с чемоданами и дико устали.

С нами были еще пассажиры с детьми, и такая перспектива меня возмутила. Поэтому я решила не отходить от стойки и добиваться, чтобы нам дали отель, так как задержка была по вине компании. Они долго отказывались, так как по их нормам ожидание должно было быть более 10 часов. Но я была непреклонна, попросила выдать книгу жалоб и вызвать вышестоящего менеджера. После чего они сдались, дали отель, и все мы в нормальных условиях отдохнули до рейса».

Алина, 29 лет, Москва:

«Я жалуюсь только в крайних случаях, когда сталкиваюсь с вопиющей несправедливостью. В основном это кассы супермаркетов, когда меня пытаются обсчитать, пробить лишний или чужой товар. Но бывали истории поинтереснее.

Однажды я летела из Неаполя в Москву и по прилету в аэропорт Домодедово мне выдали чемодан без красивого чехла, а это был подарок. Я пошла к администратору, написала десяток заявлений и еще письмо в немецкую авиакомпанию, которой летела. Аэропорт сразу заявил, что они тут ни при чем, и нужно требовать деньги с авиакомпании. Разбирательство длилось около месяца, в итоге авиакомпания потребовала предоставить чек за утерянную вещь, которого у меня, естественно, не было, я кинула им ссылку на интернет-магазин — и это сработало. Они мне честно вернули 30 евро.

Еще я не могу промолчать, если начинают хамить, например, в кафе и ресторанах — я тут же вызываю администратора, прошу жалобную книгу или пишу посты в соцсетях. При этом для меня важен отклик — я хочу не просто пожаловаться, а восстановить справедливость, наказать виновных.

Была ситуация, когда моей племяннице вызвали скорую помощь, она ехала два часа, приехал молодой медбрат, и даже не извинился. Я стала жаловаться в разные инстанции, в том числе в СМИ. Руководство отделения скорой не хотело скандала, поэтому медбрата просто уволили».

Карина, 35 лет (Москва):

«По опыту могу сказать, что не нужно стесняться отстаивать свои потребительские права. Сейчас в торговле очень большая конкуренция, поэтому многие магазины лояльны к своим клиентам.

Я часто возвращаю обувь по браку. Даже если гарантийный срок 30 дней с момента покупки истек, все равно можно обратиться в магазин. А что? Я же не виновата, что сейчас делают такую обувь, которой не хватает на один сезон. Например, зима еще не закончилась, а сапоги порвались или расклеились.

Первый раз я сомневалась, стоит ли предъявлять претензию, но сапоги, у которых отклеилась подошва после двух месяцев носки, были недешевыми, поэтому я решила отнести пару обратно в магазин, предварительно позвонив администратору, и мне вернули деньги.

Мне не лень прийти в магазин, написать заявление и дождаться результатов экспертизы, это же мои деньги! За последние года три я делала это несколько раз, и пять раз точно увенчались успехом.

Вообще у нас в России люди просто не привыкли предъявлять претензии и думают, что так и нужно. В Европе к этому другое отношение. Со мной произошла забавная история во время путешествия по Италии . Во время ужина в небольшой семейной траттории молоденький официант пытался унести у меня тарелку, когда я еще не закончила ужин. Мне даже не пришлось жаловаться или делать замечание: нам принесли комплимент от хозяина заведения на всю компанию, чтобы мы не расстроились».

Надежда, 23 года, фрилансер:

«Несмотря на множество нормативных актов, защищающих права граждан, добиться справедливости очень непросто. Информацию могут замалчивать либо не хотят решать ваш вопрос, перенаправляют в другие инстанции или прямо в лицо говорят: мол, жалуйтесь, все равно ничего не добьетесь.

Мне приходилось жаловаться на нечестного работодателя. По условиям трудового договора было одно, а на деле — и обязанностей в разы больше, и часов в рабочем дне. Зарплату между тем регулярно задерживали, а выплачивали только часть прописанной ставки.

Разговоры с начальством не помогли, и я пошла жаловаться в трудовую инспекцию и налоговую службу , так как точно знала, что больше половины моих коллег работают без документов и трудовой книжки. В итоге мне выплатили все, что удерживали полгода, плюс сумму штрафов, которые работодатель не имел права начислять, и компенсацию за моральный вред.

На третьем курсе университета переводилась на бюджет — здесь тоже потрепали нервы. Мало того, что о наличии мест пришлось узнавать через знакомых в ректорате, так еще и бумажная волокита затянулась прилично.

Пока ждешь ответа из одной инстанции, заканчивается срок действия полученных документов. Жаловалась в соцзащиту — через неделю с недовольным видом мне выдали полный список запрошенных бумаг. На бюджет я все-таки перевелась.

Для того, чтобы ваша жалоба была услышана, нужно требовать, причем не тихо на кухне, а громко и по всем возможным инстанциям. Отмахнулись в одной? Идите на уровень выше».