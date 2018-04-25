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Около 70 квадратных метров дорог заасфальтировали в Красносельском районе за один день
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Около 70 квадратных метров дорог заасфальтировали в Красносельском районе за один день 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» заасфальтировали 69 квадратных метров дорожного полотна. Работы прошли 22 апреля.
В частности, новое покрытие появилось на Ольховской, Нижней и Верхней Красносельских улицах и в переулках Докучаевом и Глухаревом.
— Для выполнения ямочного ремонта в районе за 22 апреля мы использовали более девяти тонн горячего асфальта, — отметил Александр Шангала, заместитель директора учреждения по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства.
Отметим, что в целом за этот день сотрудники ГБУ «Жилищник» устранили три крупных дефекта на дорожном полотне в районе.
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