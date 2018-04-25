Около 70 квадратных метров дорог заасфальтировали в Красносельском районе за один день

Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» заасфальтировали 69 квадратных метров дорожного полотна. Работы прошли 22 апреля.

В частности, новое покрытие появилось на Ольховской, Нижней и Верхней Красносельских улицах и в переулках Докучаевом и Глухаревом.

— Для выполнения ямочного ремонта в районе за 22 апреля мы использовали более девяти тонн горячего асфальта, — отметил Александр Шангала, заместитель директора учреждения по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства.

Отметим, что в целом за этот день сотрудники ГБУ «Жилищник» устранили три крупных дефекта на дорожном полотне в районе.