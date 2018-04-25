Специалисты «Жилищника» отремонтировали 113 детских площадок в Хамовниках за месяц

В рамках апрельского месячника по благоустройству специалисты Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» отремонтировали 113 детских площадок в Хамовниках. Работы закончились 21 апреля.

— Специалисты благоустроили территории по 113 адресам района. Например, работы прошли в Большом Левшинском переулке, дом 3/5; на улице Знаменка , дом 15;Гоголевском бульваре, дом 8; и Смоленском бульваре, дом 15, — сообщил директор Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Хамовники» Юрий Чевычелов

Отметим, что в рамках апрельского месячника специалисты окрасили газонные ограждения, промыли плитку, прогребли газоны и удалили сухостойные деревья. Кроме того, они очистили опоры, водосточные трубы, фасады от несанкционированных наклеек.