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Специалисты «Жилищника» отремонтировали 113 детских площадок в Хамовниках за месяц
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Специалисты «Жилищника» отремонтировали 113 детских площадок в Хамовниках за месяц 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
В рамках апрельского месячника по благоустройству специалисты Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» отремонтировали 113 детских площадок в Хамовниках. Работы закончились 21 апреля.
— Специалисты благоустроили территории по 113 адресам района. Например, работы прошли в Большом Левшинском переулке, дом 3/5; на улице Знаменка, дом 15;Гоголевском бульваре, дом 8; и Смоленском бульваре, дом 15, — сообщил директор Государственного бюджетного учреждения «Жилищник района Хамовники» Юрий Чевычелов.
Отметим, что в рамках апрельского месячника специалисты окрасили газонные ограждения, промыли плитку, прогребли газоны и удалили сухостойные деревья. Кроме того, они очистили опоры, водосточные трубы, фасады от несанкционированных наклеек.
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