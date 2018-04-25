Более 110 детских площадок отремонтировано в Хамовниках в апреле

Ремонтные работы проведены более чем на 110 детских площадках в столичном районе Хамовники в рамках апрельского месячника по благоустройству. Об этом сообщила пресс-служба префектуры Центрального административного округа Москвы.

«В рамках апрельского месячника по благоустройству специалисты ГБУ «Жилищник» отремонтировали 113 детских площадок в Хамовниках. Работы закончились 21 апреля», — говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что также в рамках апрельского месячника специалисты покрасили газонные ограждения, промыли плитку, привели в порядок газоны и удалили сухостойные деревья. Кроме того, сотрудники ГБУ «Жилищник» очистили от несанкционированных наклеек опоры, водосточные трубы и фасады.