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Более 110 детских площадок отремонтировано в Хамовниках в апреле
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Более 110 детских площадок отремонтировано в Хамовниках в апреле 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Ремонтные работы проведены более чем на 110 детских площадках в столичном районе Хамовники в рамках апрельского месячника по благоустройству. Об этом сообщила пресс-служба префектуры Центрального административного округа Москвы.
«В рамках апрельского месячника по благоустройству специалисты ГБУ «Жилищник» отремонтировали 113 детских площадок в Хамовниках. Работы закончились 21 апреля», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что также в рамках апрельского месячника специалисты покрасили газонные ограждения, промыли плитку, привели в порядок газоны и удалили сухостойные деревья. Кроме того, сотрудники ГБУ «Жилищник» очистили от несанкционированных наклеек опоры, водосточные трубы и фасады.
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