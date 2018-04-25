Проверки подвалов и чердаков состоялись в Пресненском районе 

Специалисты 24 апреля проверили подвалы и чердаки в Пресненском районе.
В рамках обеспечения антитеррористической безопасности нарушений не выявили.
— Проверки провели сотрудники Государственного учреждения «Жилищник» совместно с отделом общественного порядка Пресненского района. Кроме того, на инспектируемых территориях постоянно присутствовали работники полиции и Министерства по чрезвычайным ситуациям, — сообщил начальник отдела безопасности Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» Пресненского района Игорь Занозин.
Проверки прошли по адресам: Звенигородское шоссе, дом 13; улица Садовая-Кудринская, дом 23; улица Подвойского, дом 26; улица 2-я Черногрязская, дом 11.
Отметим, что осмотры организовали в рамках обеспечения безопасности на время майских праздников.