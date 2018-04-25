В Махачкале повесили таблички, указывающие на туравтобус 

В Махачкале повесили таблички, указывающие на туравтобусТеперь на улицах Махачкалы можно обнаружить 9 дорожных знаков с изображением автобуса, которые сообщают людям об остановке транспорта, ведущего по экскурсионному маршруту «Город на берегу моря».
Данный маршрут разработан Минтуризмом Дагестана, как сообщается на их официальном сайте, таблички приурочили к ЧЕ по спортивной борьбе.
Таблички установлены рядом с парком «Россия — моя история», центральной Джума-Мечетью, улицей Буйнакского, бульваром Сулеймана Стальского, памятником Махачу Дахадаеву.