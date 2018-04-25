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В Махачкале повесили таблички, указывающие на туравтобус
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В Махачкале повесили таблички, указывающие на туравтобус 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
В Махачкале повесили таблички, указывающие на туравтобусТеперь на улицах Махачкалы можно обнаружить 9 дорожных знаков с изображением автобуса, которые сообщают людям об остановке транспорта, ведущего по экскурсионному маршруту «Город на берегу моря».
Данный маршрут разработан Минтуризмом Дагестана, как сообщается на их официальном сайте, таблички приурочили к ЧЕ по спортивной борьбе.
Таблички установлены рядом с парком «Россия — моя история», центральной Джума-Мечетью, улицей Буйнакского, бульваром Сулеймана Стальского, памятником Махачу Дахадаеву.
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