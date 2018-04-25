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Капитальный ремонт начался в Замоскворечье
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Капитальный ремонт начался в Замоскворечье 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Работы по капитальному ремонту начались в районе Замоскворечье. Об этом стало известно 25 апреля.
Работы по благоустройству домов стартовали по адресам: 5-й Монетчиковский переулок, 5 и 6; Озерковская набережная, 48 и 50, строения 1 и 3.
— Сейчас мы занимаемся инженерной коммуникацией: заменой горячего и холодного водоснабжения, канализации, — поделился подробностями Сергей Сафронов, начальник отдела капитального ремонта Государственного бюджетного учреждения «Жилищник».
Он добавил, что в список работ входит мониторинг оборудования газоснабжения и электроснабжения.
Капитальный ремонт домов планируют завершить в октябре 2018 года.
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