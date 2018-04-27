Роспатент сообщил о заявках на регистрацию товарного знака «Новичок»

Как сообщили в пресс-службе ведомства, заявки касаются алкогольной и безалкогольной продукции, фармацевтических изделий.

В заявках указывается написание товарного знака «Новичок», «Novichok», «Novichek». Заявки были поданы в марте и апреле.

Ранее глава Роспатента Григорий Ивлиев сообщал, что за последние десять лет число отечественных патентов не выросло.