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Роспатент сообщил о заявках на регистрацию товарного знака «Новичок»
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Роспатент сообщил о заявках на регистрацию товарного знака «Новичок» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) за два месяца получила пять заявок на регистрацию торгового знака «Новичок», передает РИА «Новости».
Как сообщили в пресс-службе ведомства, заявки касаются алкогольной и безалкогольной продукции, фармацевтических изделий.
В заявках указывается написание товарного знака «Новичок», «Novichok», «Novichek». Заявки были поданы в марте и апреле.
Ранее глава Роспатента Григорий Ивлиев сообщал, что за последние десять лет число отечественных патентов не выросло.
4 марта экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в состоянии крайне тяжелой интоксикации на скамейке у входа в торговый центр The Maltings в городе Солсбери графства Уилтшир на юго-западе Великобритании. Изначально предполагалось, что они отравились мощным опиоидом. Однако впоследствии премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Скрипали стали жертвами боевого отравляющего вещества А234 «Новичок», созданного еще в конце восьмидесятых в СССР.
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