Новые правила регистрации товарных знаков: неприятных слов не предлагать

Роспатент представил для общественного обсуждения проект своего нового регламента по государственной регистрации товарных знаков. В 320-страничном документе не только прописываются правила подачи соответствующей заявки и требования к представляемым сведениям, но и детально оговаривается, какие именно знаки являются «незаконными».

Согласно проекту, заявитель может представить заявку с комплектом документов в Роспатент как через его официальный сайт, так и по почтовому каналу, по факсу или лично привезти все бумаги в ведомство. В последнем случае ему придется отстоять общую очередь в окно приема корреспонденции, куда предварительная запись не предусмотрена. Все действия по приему заявки через окно должны пройти за 15 минут.

Основанием для однозначного отказа в рассмотрении заявления будет являться тот факт, что оно «не поддается прочтению» или написано не на русском языке. Заявителя сразу отправят назад ни с чем и в случае, если бумажные носители находятся «в состоянии, не позволяющем произвести техническую обработку» — сканирование и распознавание.

Среди же самых главных принципов при «придумывании» товарного знака регламент называет его максимальную индивидуализацию. При этом необходимо, в частности, предотвращать «превращение в родовое или видовое наименования объектов», права на которые принадлежат третьим лицам — надо избегать слов вроде «угги», «айпод» и им подобных.

Документ предупреждает потенциальных клиентов Роспатента: к непозволительным обозначениям — которые не обладают так называемой различительной способностью — могут относиться сочетания букв, «не имеющие словесного характера» (состоящие исключительно из согласных звуков) и цифры и обозначенные ими числа без «характерного графического исполнения». Сюда же относятся обозначения, использующие в качестве единственного элемента изображение линии или простой геометрической фигуры — треугольника, круга, квадрата и т. п. Для признания различительной способности «форма не должна быть традиционной», уточняется в регламенте.

Помимо прочего, не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, состоящие только из элементов, которые являются общепринятыми символами: например, вилка и нож ассоциируются с общепитом, а чаша со змеей — с медициной/фармацевтикой.

Установлен запрет на включение в товарный знак официальных символов и наименований. Однако их части или имитации могут быть использованы, коль скоро на это имеется официальное согласие соответствующего компетентного госоргана, а также органа международной или межправительственной организации.

Один из самых обширных разделов документа посвящен обозначениям с элементами, «противоречащими общественным интересам, принципам гуманности и морали», правовым основам порядка и могущие «вызвать возмущение членов общества». К ним регламент относит как нецензурные, так и бранные слова и выражения — например, «мразь», «ирод» и так далее. В список запрещенных попали названия насекомых и животных — паразитов, использование которых способно вызвать малоприятные ассоциации: «гнида», «глисты», «вши» и пр.

Нельзя использовать в товарном знаке карикатурные изображения российской государственной символики, а заодно и «уничижительные портреты известных политических деятелей и исторических личностей».

В ряде случаев, оговаривается в документе, как противоречащее общественным интересам может рассматриваться неуместное словосочетание или фразеологизм по отношению к определенному товару или услуге. В качестве примера приводится решение об отказе в регистрации знака «Свежая головушка» (для водки) — в связи с тем, что заявленное обозначение формирует положительное отношение к алкогольной продукции и «указывает на положительный эффект при ее употреблении». К обозначениям, противоречащим общественным интересам относятся также обозначения, написание которых сознательно нарушает правила орфографии.

Нельзя допускать сходства товарных знаков и обозначений до степени смешения. Следует, однако, учитывать, что существуют отдельные потребители, которые могут быть чрезмерно рассеянными или по другим причинам путать товары и производителей. Равно как есть и категория весьма наблюдательных граждан. Поэтому при оценке опасности смешения рекомендовано ориентироваться на некоего «среднего потребителя».

Принятое по результатам экспертизы товарного знака решение должно быть выдано или направлено заявителю в течение пяти рабочих дней с даты подписания полагающегося документа. В случае, если оно окажется положительным, регламент предписывает выдать правообладателю свидетельство о регистрации в течение не более чем четверти часа.