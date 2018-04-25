Весенние казусы с садовыми дорожками и как их избежать

С вами такое бывало: приезжаешь в начале сезона первый раз на дачу — весь в планах, саженцах, радостном предвкушении — и видишь, что за зиму на участке произошли необратимые изменения в худшую сторону… Забор повалился, лист черепицы на крыше оторвался, теплица снегом продавлена, дорожка «уплыла». И руки опускаются, настроение портится, а позабытые в хлопотах по восстановлению сада саженцы сохнут около сарая.

Если вашу дорожку после зимы повело…

Обидно, досадно, но что делать — остаётся закатывать рукава и приступать к делу. А для того, чтобы в следующую весну ощущение праздника от начала дачного сезона не омрачилось видом поломок и утрат, ремонтировать нужно правильно. Рассмотрим, какие весенние казусы случаются с садовыми дорожками и как их избежать.

Какие бывают дорожки

Дорожки бывают разные — для тех, кому интересна информация о всевозможных материалах для изготовления покрытия садовых дорожек и их дизайне, предлагаем прочитать следующие статьи:

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В рамках же вопроса о вариантах повреждений и, соответственно, о способах ремонта дорожек, интересны не разновидности материалов покрытия, а способы устройства дорожек. И тут особого разнообразия не наблюдается — способов всего шесть: 1. Дорожки с жёстким покрытием — бетонные, асфальтовые, из композитных материалов, наливные из резиновой крошки. 2. Дорожки сборные из штучного материала на мягком основании — мощение из брусчатки, клинкера, каменных плит, валунов, крупноформатных бетонных плит, деревянных брусков или чурок, и прочее.

Комбинированная мягкая дорожка с элементами мощения

3. Мягкие дорожки — гравийные, песчаные или из любого другого сыпучего утрамбованного материала. 4. Дорожки из рулонных материалов — покрытие для улицы, аналогичное линолеуму.

Гравийная мягкая дорожка

5. Грунтовые или газонные дорожки — с покрытием из травы, устойчивой к вытаптыванию. 6. Дорожки-мостки — деревянные конструкции, приподнятые на небольших опорах.

Газонная дорожка

Ещё бывают тропинки, которые образуются на участках наиболее интенсивного передвижения людей — как правило, они никакого основания не имеют. И комбинированные дорожки, сочетающие в себе, к примеру, элементы мощения и газон или покрытие из разных сыпучих материалов. Проблемы после зимы с садовыми дорожками случаются, в целом, по одной причине — они были неправильно сделаны. Или владелец загородного участка не учёл особенности своего участка и выбрал не тот тип дорожки.

Что случается с неправильно устроенными дорожками

Основная беда, которая может случиться с садовой транспортной магистралью — разрушение подстилающего слоя. Обычно это происходит по независимым от нас причинам: в результате деформации грунта, вымывания песка, рытья животными нор, распространения корней деревьев. Но в некоторых случаях виноват бывает и сам владелец, который не потрудился сделать качественное основание под дорожку.

Основная причина разрушения дорожек — деформация подстилающего слоя

Если основа дорожки сделана недостаточной толщины или плохо уплотнена, ожидайте проседание плит и брусчатки, появление трещин на бетонном покрытии, образование натоптанных колей и ям на гравийных дорожках. Такие же явления может наблюдать дачник и в результате действия морозного пученья, свойственного для глинистых участков. Осенью глина пропитывается водой и набухает, а зимой вода замерзает и увеличивается в объёме, разрушая дорожку. А еще покрытие из бетона может разрушиться, если на нем не предусмотрены поперечные демпферные швы, которые делают для того, чтобы компенсировать геометрические деформации дорожки.

На дорожках из бетона нужно делать разделительные демпферные швы После зимы может разрушиться верхний слой бетонной дорожки, если при её устройстве была нарушена технология — например, раствор заливался послойно. Или если слой бетона оказался слишком тонок. Многие дачники совершают одну и ту же ошибку: укладывают плитку на улице на обычный плиточный клей. Хотя для наружных работ необходимо использовать специальный клей, способный выдерживать цикл замерзания-оттаивания. Поэтому разрушение плиточных садовых дорожек происходит довольно часто.

Плитку на улице нужно укладывать на специальный клей, иначе по весне вас будет ждать не очень приятная картина

Главное — то, что внутри

Разные типы дорожек предполагают различные подготовительные работы. Но есть и общие правила, которые подходят для любых вариантов. Садовые дорожки — «это вам не просто так»: это самое что ни на есть строительное сооружение. И как любое сооружение, они требуют создания прочной основы. Основа дорожки — подстилающий слой из уплотнённой песчано-гравийной подушки. Толщина подстилающего слоя зависит от:

материала покрытия;

нагрузки на дорожку — пешеходный путь отличается от площадки, на которую заезжает автомобиль. Дорожка, по которой ходят наиболее часто, должна иметь более прочное основание, нежели та, которая используется от случая к случаю;

от свойств грунта и уровня грунтовых вод.

Конструкция дорожек и площадок в зоне отдыха. Рисунок из Справочника строителя

— щебень известняковый; 17 — спецсмесь (гранитные высевки — 60%, песок — 10%, глина — 20%, известь — 10%).

Уклон дорожек и дренаж

Чтобы дождевая вода не скапливалась, необходимо устраивать уклон полотна дорожки. Если она широкая, то целесообразно сделать равномерный уклон от центра к краям. Для узких делают наклон в одну сторону.

Дренаж вдоль дорожек

Не будет лишним и устройство дренажа под дорожкой или рядом с ней. А если после дождя на вашем участке стоят лужи, то не мешает подумать и о дренажной системе всего участка.

Правильное устройство дорожки

Для устройства дорожки производится выемка грунта на глубину не менее 300 мм — удаляется плодородный слой до плотного основания. Затем укладывается геотекстиль в виде корыта. На геотекстиль укладывается песок с проливом водой и трамбовкой. В готовом (утрамбованном) виде слой песка должен составлять около 150 мм. Поверх песка — ещё один слой геотекстиля и поверх него — щебень, тоже уплотненный.

Основание необходимо хорошо утрамбовать

Гравийно-песчаная подушка разрывает капилярность почвы, распределяет нагрузку и предотвращает деформацию грунта под дорожкой от морозного пучения. Назначение геотекстиля — стабилизация и армирование подстилающего слоя. Первый (нижний) слой геотекстиля предотвращает вымывание песка в почву, а второй — не даёт гравию смешиваться с песком. Кроме того, геотекстиль улучшает дренирование почвы под дорожкой, предотвращает прорастание сорняков через покрытие и снижает разрушительную деятельность животных.

Геотекстиль не даст прорасти сорнякам

После создания подстилающего слоя можно приступать к покрывающему. Если планируется бетонная или асфальтовая дорожка — нужно установить опалубку и залить раствором. Для укладки брусчатки — постелить ещё один слой геотекстиля, уложить слой цементно-песчаной смеси и начать укладку камней или плит. Для зелёной дорожки — устроить газон с использованием георешётки.

Заливка бетонных дорожек

Это традиционные способы укладки дорожки. Но можно воспользоваться более продвинутой технологией — к тому же более простой. Профилированная мембрана PLANTER geo от компании «ТехноНиколь», изготовленная из полиэтилена высокой плотности со слоем геотекстиля, позволяет отказаться от гравия при устройстве подстилающего слоя. Она создаёт дренажный, водоотводящий и стабилизирующий слой под дорожкой, увеличивая срок её эксплуатации, и избавляет от появления «болота» под ней.

Защитно-дренажная мембрана PLANTER geo. Фото с сайта http://www.planter.ru Материал биологически и химически стоек, долговечен, устойчив к механическому воздействию и проникновению корней растений. Кроме устройства дорожек, мембрана PLANTER geo пригодится для создания эксплуатируемой кровли, устройства отмостки, защиты гидроизоляции фундаментов и ещё для многих строительных задач.

Дорожка, положенная на правильное основание, никогда вас не разочарует

Если вы обнаружили по весне «танцующие» или вспученные плитки, растрескавшееся бетонное покрытие или просто лужи и ямы на дорожках в саду, не пытайтесь заниматься «ямочным ремонтом». Латание дыр и замазывание щелей не решит проблему — в следующем году вы опять увидите ямы и трещины. Подходите к работе разумно с самого начала, и тогда вам не придется заниматься регулярным весенним ремонтом садовых дорожек.