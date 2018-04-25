Специалисты управляющей организации Тверского района использовали 19 тонн асфальта для ремонта дорог

Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Жилищник» использовали 19 тонн горячего асфальта для ремонта дорожного полотна в Тверском районе. Такое количество материала израсходовали за 22 апреля.

За этот день специалисты управляющей организации заасфальтировали около 160 квадратных метров дорог.

— В целом силами сотрудников ГБУ «Жилищник» в Тверском районе было устранено 11 серьезных выбоин и ям, — отметил Александр Шангала, заместитель директора управляющей организации Красносельского района по комплексному содержанию объектов дорожного хозяйства.

Он подчеркнул, что в Центральном округе в этот день суммарно устранили дефекты на площади почти 700 квадратных метров.