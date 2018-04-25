Постройку в парке Кулибина не будут передавать епархии

Постройку на территории парка имени Кулибина не будут передавать нижегородской епархии. Данный объект исключен из перечня муниципального имущества, которое городская администрация предоставляет по договору аренду или безвозмездного пользования некоммерческим организациям. Соответствующее решение принято на заседании думы Нижнего Новгорода 25 апреля.

Как пояснила на своей странице в социальной сети градозащитница Мария Попова , речь идет о железном ангаре, где раньше располагался тир. С октября 2014 года постройка находится в аренде у религиозной организации.

«Понятно, что для использования по назначению потребовалась бы полная перестройка здания, плюс — фундамент и коммуникации. То есть, речь шла о строительстве полноценного капитального объекта. При реализации данного решения, неизбежно был бы нанесен урон парку — как озелененной территории общего пользования и объекту культурного наследия. Кроме того, при проведении земляных и строительных работ было бы нарушено законодательство об объектах культурного наследия», — отметила Попова.

Поправка в перечень передаваемого имущества внесена администрацией Нижнего Новгорода. Соответствующее обращение подписал глава города Владимир Панов.

Напомним, здание на проспекте Гагарина передано под размещение Советского районного суда.

Фото: Мария Попова