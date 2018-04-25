РАН проведет экспертизу нового закона о науке и закона о контрсанкциях

Ранее в среду спикер Госдумы Вячеслав Володин на встрече с Сергеевым отметил, что РАН должна иметь возможность принимать участие в экспертизе рассматриваемых в Госдуме законодательных инициатив и давать свою оценку их эффективности.

"В качестве конкретных примеров, где есть наибольший интерес с точки зрения возможной экспертизы, научного объективного взгляда со стороны РАН — это два законопроекта: новый закон о науке, который сейчас есть уже в третьей версии, его готовит Минобрнауки . Это очень важный закон, и мы будем очень активно участвовать в его проработке и формулировках. И второй закон, по предложению думы, это закон о контрсанкциях", — сказал Сергеев.

Глава РАН напомнил, что сейчас в различных комитетах Госдумы уже работают десятки членов РАН. Но они работают на индивидуальной основе, каждый в своей области.

"Мнение Академии важно в целом, так как в ней есть разные специалисты, и когда к нам поступают такие просьбы, мы смотрим, какую комиссию, какой экспертный совет задействовать. В этом случае обсуждение идет более объективно, широко. Мы согласились, что с нашей стороны здесь должны быть большая вовлеченность в этот процесс. Мы возьмемся за экспертизу важных резонансных проектов, особенно в том случае, когда они касаются прямо или частично ученых и нашей науки", — сказал глава РАН.

Он добавил, что начиная с 2013 года, когда был принят 253 ФЗ «О РАН», превративший ее в федеральное бюджетное учреждение и лишивший многих функций, Академия впервые начнет настолько активно участвовать в экспертизе законопроектов.

Законопроект о контрсанкциях

Комментируя законопроект о контрсанкциях, который ранее был внесен в Госдуму лидерами всех парламентских фракций, к экспертизе которого ранее РАН предложил присоединиться первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников , Сергеев отметил, что наука в такой сложной геополитической ситуации является мостиком, соединяющим страны. И нужно внимательно отнестись к положениям этого документа.

"Несмотря ни на что, санкции, контрсанкции, — мы, конечно, в науке должны всячески поддерживать международное сотрудничество, и делать нашу страну привлекательной для того, чтобы и с нами общались, чтобы к нам ехали. Тем самым мы тоже будем получать возможность участвовать в международном сотрудничестве", — сказал Сергеев.

Проект закона «О мерах воздействия [противодействия] на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств» был внесен 13 апреля лидерами всех парламентских фракций и спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Он разработан как ответная мера на проявляющиеся со стороны " США и их должностных лиц вызовы, выраженные в недружественных и неконструктивных действиях по введению санкций в отношении как РФ в целом, так и ее граждан и юридических лиц", говорится в пояснительной записке.