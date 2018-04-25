Ляйсан Утяшева вышла свет в платье-сорочке с впечатляющим разрезом

Аглая Тарасова, Минувшим вечером в рамках ММКФ-2018 состоялась церемония вручения наград одного из глянцевых изданий. В фешенебельном столичном ресторане собрались многие звездные гости. Среди них: Светлана Бондарчук Яна Рудковская и многие-многие другие. Не могла пропустить такое событие и Ляйсан Утяшева . Для выхода в свет прославленная спортсменка и супруга Павла Воли выбрала смелый и сексуальный наряд — черное шелковое платье-сорочку с впечатляющим разрезом от бедра. Дерзкий наряд гимнастка дополнила строгим жакетом, классическими лодочками на каблуке, элегантной прической и неброским макияжем. Все вместе смотрелось гармонично и стильно.

Похвалили Утяшеву за правильный выбор наряда и многочисленные пользователи соцсети Instagram. «Вы очень красивая», «Красотка, каких поискать», «Как же повезло Воле», «Обворожительна и прекрасна», — восхищались подписчики и благодарили Ляйсан за достойный пример для подражания.

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Добавим, что в последние годы Утяшева блистает практически на всех светских мероприятиях. Так, на традиционном коктейле журнала GQ гимнастка появилась в черном костюме мужского кроя. Брюки клеш визуально сделали спортсменку еще стройнее, а пиджак с прозрачными вставками, демонстрирующий глубокое декольте, добавил образу элегантности.

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