РАН будет принимать участие в разработке законопроектов

Главной темой обсуждения стали предложения по поправкам к законопроекту, наделяющему Академию наук новыми полномочиями, которые готовят ко второму чтению документа в Госдуме.

Ещё одной темой дискуссии стало взаимодействие Государственной Думы и Российской академии наук в области экспертной деятельности, учитывая важность сотрудничества с научным сообществом в этой сфере.

В частности, предлагается наделить РАН правом направлять в органы государственной власти предложения по вопросам развития законодательства.

«Нам необходимо организовать работу таким образом, чтобы Российская академия наук могла высказывать свою точку зрения в отношении рассматриваемых законопроектов. Законопроект это предполагает», — отметил Вячеслав Володин.

В свою очередь, участвовавший во встрече первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников предложил руководству РАН подключиться к экспертизе законопроекта об ответных мерах на недружественные действия США в отношении России

«Он недавно внесён и активно обсуждается. Замечания и предложения уже поступают. Они будут полностью собраны и обобщены после 3 мая. Мне кажется целесообразным попросить академию, её институты подключиться к анализу норм будущего закона и оценке возможных последствий», — сказал вице-спикер Госдумы.