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РАН будет принимать участие в разработке законопроектов
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РАН будет принимать участие в разработке законопроектов 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Российская Академия наук будет сотрудничать с Государственной Думой при разработке законопроектов. Данная инициатива обсуждалась 25 апреля во время встречи председателя Госдумы Вячеслава Володина с президентом РАН Александром Сергеевым.
Главной темой обсуждения стали предложения по поправкам к законопроекту, наделяющему Академию наук новыми полномочиями, которые готовят ко второму чтению документа в Госдуме.
Ещё одной темой дискуссии стало взаимодействие Государственной Думы и Российской академии наук в области экспертной деятельности, учитывая важность сотрудничества с научным сообществом в этой сфере.
В частности, предлагается наделить РАН правом направлять в органы государственной власти предложения по вопросам развития законодательства.
«Нам необходимо организовать работу таким образом, чтобы Российская академия наук могла высказывать свою точку зрения в отношении рассматриваемых законопроектов. Законопроект это предполагает», — отметил Вячеслав Володин.
В свою очередь, участвовавший во встрече первый заместитель председателя Госдумы Иван Мельников предложил руководству РАН подключиться к экспертизе законопроекта об ответных мерах на недружественные действия США в отношении России.
«Он недавно внесён и активно обсуждается. Замечания и предложения уже поступают. Они будут полностью собраны и обобщены после 3 мая. Мне кажется целесообразным попросить академию, её институты подключиться к анализу норм будущего закона и оценке возможных последствий», — сказал вице-спикер Госдумы.
Во встрече также приняли участие председатель Комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов, глава Комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин и председатель Комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов.
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