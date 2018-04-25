Ещё
Полина Гагарина сделала грудь на радость россиянам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Бархатная революция": начался распад коалиции
"Бархатная революция": начался распад коалиции

Полина Гагарина сделала грудь на радость россиянам 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Полина Гагарина опубликовала свежую фотографию. Популярная певица объявила, что «быстренько» сделала грудь.
Полина Гагарина пришла на объявление номинантов премии музыкального канала RU TV. Для выхода в свет популярная исполнительница выбрала яркий черно-красный наряд, изюминкой которого стала короткая юбка и прозрачный верх. Артистка, которой часто достается от модных критиков и поклонников за то, что она выставляет напоказ грудь, причем якобы далеко не совершенную, в этот раз исправилась. «Учла все негодования моих дорогих подписчиков и быстренько сделала грудь) все для вас💋 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)» — написала Полина на своей страничке в социальной сети Instagram.
Многочисленные подписчики пришли в восторг от внешности артистки. «норм грудь», «Красива», «Да-да! Только хотела написать про грудь, что сеточку сменили😂😂🙈Красотка😍😍😍😍», «Утонченная», «Оч классно выглядишь», «Прекрасная))) была и есть)», «Вау Поля красавица», — рассыпались в комплиментах фанаты.
Впрочем, и в этот раз нашлись те, кому образ Гагариной не пришелся по вкусу. «Полина Вам не стоит одеваться как 16 летним подросткам.. стоит подбирать стиль тщательно чтоб не выглядеть глупо или смешно..», «Полина обратно в тинейджеры что ли хотите вернуться? Что за наряд отличницы без вкуса», «Что случилось с Полей.. почему безвкусица», «Если честно, этот образ — совсем не айс!» — отчитали Полину расстроенные поклонники.
Ранее певица пожаловалась фанатам, что члены ее семьи сразил вирус. «Грущу и нервничаю… заболела вся семья, мама, Миюша, Андрюша… няня только выздоровела мы с мужем еле держимся.. что это за весна такая… впервые, не помню такого😞😤 #чтоза» — рассказала расстроенная артистка. В этот раз пользователи Сети в едином порыве пожелали родным Полины скорейшего выздоровления.
Дни.ру: последние новости
Собчак на роскошном отдыхе намекнула о своем превосходстве Грязь и ложь: больной Тулеев сделал важное заявление Бородина устроила истерику из-за оскорблений дочери
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Афганцы перекрыли центр Киева150
Рабочие рассказали подробности резни на заводе ГАЗ57
Военных НАТО обвинили в обстреле ДНР67
«Внук Гитлера» обратился к России за помощью133
«Бархатная революция»: начался распад коалиции49
Видео
02:42
«Бархатная революция»: начался распад коалиции
В мире
01:20
СК объяснил «золотой дождь» в Якутии
Происшествия
01:05
РФ показала обломки «умных» ракет Трампа
Оружие Армия
02:17
Сына Миддлтон назвали «сильным именем»
В мире
01:14
Москва отреагировала на волнения в Армении
Политика
00:40
Украина вынесла вердикт задержанной россиянке
Происшествия
00:39
Украина цепляется за российский газ
Экономика Статьи
01:04
Разрушен подземный ядерный полигон КНДР
В мире Катастрофы
01:00
Первомай в Москве: шашлыки спасут самолетами
Погода Общество
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение