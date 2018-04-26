Гагарина прислушалась к советам и сделала грудь 

Певица решила порадовать фанатов.
Полина Гагарина «пышкой» никогда не была. Тем более, когда она стала очень активно худеть: спорт, правильное питание… А фанаты расстраиваются из-за худобы своего кумира. Фигура Гагариной выглядит как у девочки-подростка. Исполнительница сама порой иронизирует над собой, ставя к своим фото хэштеги «ну и где грудь», «грудь пошла погулять».
Видимо, подписчики так активно каждый день просят певицу немного поправиться (конечно, имея в виду, в первую очередь, бюст), что та наконец-то не выдержала.
Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987)
25 Апр 2018 в 12:48 PDT «Учла все негодования моих дорогих подписчиков и быстренько сделала грудь. Все для вас», — написала певица под последним снимком и не забыла дописать: «Декольте — наше все».
Самые доверчивые фолловеры начали искать хоть какие-то изменения в фигуре звезды. Но Гагарина решила ограничиться лишь нарядом с довольно глубоким вырезом и прозрачной сеткой сверху. Впрочем, поклонники решили, что, несмотря на то, что платье дизайнерское, оно еще больше молодит звезду. Виной ли тому аппликация в виде паука, или игривое сочетание цветов — но факт остается фактом: Полина выглядит как студентка-первокурсница. Впрочем, это прекрасно, большинство женщины отдали бы многое за такой эффект.
Тем более, «взрослые» изысканные наряды смотрятся на Гагариной весьма спорно. Например, на днях она надела стильное шелковое платье в модном «бельевом» стиле. Длинное струящееся огненно-красное одеяние в пол Гагарину, безусловно, красило. Если бы не одно но: лиф платья был явно на пару размеров больше, чем нужно. И если стройные бедра наряд облегал просто шикарно, то в области груди он оказался слишком велик.
Wday.ru нашел еще 7 фото Полины в разных вечерних платьях. А вам нравятся, как они сидят на фигуре девушки?
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