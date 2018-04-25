СМИ: Россия и Китай способны лишить США господства на море в случае военного конфликта

"ВМС США вовлечены в соперничество, которого не было уже более чем 20 лет", — приводит издание выдержку из текста обращения к сенаторам министра Военно-морских сил США Ричарда Спенсера

С его мнением согласился командующий Корпуса морской пехоты США генерал Роберт Неллер , который в своем заявлении отметил, что американские военные «больше не могут полагаться на концепцию, основанную на неоспоримом превосходстве на море».

ВМС США стали уязвимыми

По мнению экспертов издания, подобные высказывания высокопоставленных военачальников означают, что ударные силы США, которые в течение нескольких десятилетий считались неуязвимыми, теперь не обладают достаточной защитой в случае нападения.

"Разработка и приобретение высокоточного оружия большой дальности нашими главными конкурентами — Россией и Китаем — делают наши передовые силы уязвимыми для их систем вооружений", — сообщил сенатскому комитету Неллер.

"Усовершенствованные системы обороны [противников] заставляют нас разрабатывать новые методы развертывания сил и средств, чтобы конкурировать с усиливающимися соперниками", — приводит издание слова командующего Корпуса морской пехоты США.

Как отмечает журнал, после более чем 25-летнего периода незначительных региональных конфликтов ВМС и Корпусу морской пехоты США необходимо быть готовыми к полномасштабным боевым действиям против сопоставимого по силе противника.