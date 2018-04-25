Дыхание Джоли и челюсть Черчилля: 9 самых странных лотов аукционов

За сколько можно купить мужские туфли? За 1 тыс. рублей, если они от производителей Китая , за 10 тыс. рублей — от Nike и тоже за 10 тыс., но уже долларов, те самые «луноходы» Майкла Джексона

Кадр из сериала «Секс в большом городе»

Мокасины «короля поп-музыки», в которых он впервые прошел по сцене своей легендарной «лунной походкой», будут выставлены на аукционе Лос-Анджелеса . Первая ставка за обувь, бывшую в употреблении, составит $10 тыс., а финальную стоимость мы узнаем 26 мая.

Что тут скажешь? Спрос рождает предложение и даже абсолютно абсурдные, с точки зрения здравого смысла, вещи, такие, например, как недопитый стакан воды, имеют цену. Иногда — просто космическую, а иногда — наоборот. Но реже.

Мы подготовили подборку самых необычных лотов различных аукционов мира.

Носовой платок Йоханссон

Если ты хорошо раскрученная звезда, то можешь зарабатывать буквально на всем. Даже на насморке. Так, Скарлетт Йоханссон дважды вытерла нос и тем самым повысила стоимость скромного гигиенического предмета с нескольких центов до $5,3 тыс.

Чтобы набить цену, Скарлетт сказала, что простуду подхватила от Сэмюэла Джексона , а затем замарала платок еще сильнее своей помадой. Старалась, разумеется, не для себя — вырученные деньги актриса пожертвовала на борьбу с голодом.

Во все времена люди почему-то были неравнодушны к частям тела «великих». В Средневековье шарлатаны продавали прах святых, а сейчас можно поискать на каком-нибудь аукционе протез актера, певца или политика.

Так, для всех желающих дважды была предложена вставная челюсть премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля. Первая за 15,2 тыс. фунтов стерлингов, а вторая, с золотыми элементами, дороже на четыре тысячи. И вовсе не из-за наличия драгоценного металла, а потому что именно с ней он произносил свои самые знаменитые речи.

В ванильных пабликах социалок пишут о том, как важно и ценно дышать с возлюбленным одним воздухом. Но что делать, если твоя дама сердца живет на другом конце мира, замужем, и вообще она — Анджелина Джоли

Для таких случаев американец Джо Уилсон выставил на eBay банку, в которой, возможно, находится углекислый газ, выдохнутый Питтом и Джоли. То ли из-за «примесей» дыхания Брэда, то ли из-за наличия в описании слова «возможно», но за лот предприимчивому мужчине удалось получить всего 523 доллара.

Скелет динозавра

Вместе с большими деньгами к людям иногда приходит и головная боль, на что бы их потратить. Желательно купить что-нибудь такое, чего ни у кого нет. Как вариант, можно последовать примеру Николаса Кейджа и Леонардо ДиКаприо и начать коллекционировать динозавров.

Тем более, что продаются они вполне легально и дешевле миллиона. Четырехметровый аллозавр в среднем стоит около 650 тыс. евро, а 12-метровый диплодок и того меньше — 500 тыс. евро. Такой разлет цен связан с тем, что хищники интереснее и популярнее травоядных.

Торговля людьми уже давно была запрещена, но, увы, продолжает существовать. Причем не только на «черном» рынке, но и «белом». Знаменитый музыкант Джеймс Блант однажды поместил на аукцион свою собственную сестру за символичные 3,26 доллара.

Разумеется, не в вечное пользование и даже в благородных целях. Ей необходимо было срочно оказаться на похоронах в Ирландии , и, чтобы помочь родственнице, певец выставил ее на продажу, подписав, что «дама в беде нуждается в рыцаре». А дальше как в сказке — победитель на вертолете, в которого «купленная» девушка влюбилась и вышла замуж.

Lotus Espirit Turbo за 77 центов

Но не все истории любви заканчиваются счастливо. Диджей Тим Шоу настолько разозлил свою жену заигрыванием с моделью на радиошоу, что та решила ему отомстить и выставила его роскошный автомобиль Lotus Espirit Turbo на аукцион.

В обычном автосалоне эту модель можно купить где-то за $65 тыс., но миссис Шоу, на которую недальновидный муж зарегистрировал авто, предложила цену в 77 центов. Как ни странно, его купили за пять минут. Что сказал вернувшийся с работы Тим, история умалчивает.

Смысл жизни

Если тебе кажется, что человеческая фантазия имеет пределы, то зайди на eBay и убедись в обратном. Потому что продать можно буквально все, что угодно. Даже то, что нельзя потрогать.

«Я обнаружил смысл существования и буду рад поделиться этой информацией за самую высокую предложенную цену», — такое объявление однажды появилось в интернет-аукционе. И уже через неделю нашелся покупатель, который заплатил «прозревшему» 3,26 доллара.

Банка с призраком

Чем можно разнообразить свою скучную типовую квартиру в многоэтажке? У нас есть идея — призраком. Но предупреждаем: цена кусается.

Земля с кладбища Арканзаса продавалась со зловещим предупреждением о том, что продавец не несет ответственности за поведение призрака, который (как он надеялся) поменяет место жительства таким экстравагантным способом. В итоге кто-то решил рискнуть и предложил заплатить за вредного духа 55 992 долларов. Потом, правда, передумал. Может быть, нашел Каспера подешевле?

Американский город

82 акра земли, три километра речного берега, почта, кладбище и около десятка домов, а в качестве бонуса собственный городской почтовый индекс и 25 жителей, о которых нужно заботиться.

Такое выгодное приобретение для желающих поиграть в «Монополию» по-крупному продавалось за $1,75 млн Милый городок под названием Бриджвилль, по словам предыдущих владельцев, всем хорош, если вкладывать в него в год по $200 тыс., и нашелся человек, который решил лично в этом убедиться.