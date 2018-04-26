Эксперт: освоение Арктики сравнимо с космической гонкой, и Россия пока впереди

Тот, кто сегодня будет контролировать Арктику, во многом закладывает возможность своего успеха на завтра. Такую точку зрения выразил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев . По его информации, Запад считает, что Россия в арктической гонке идет впереди, передает корреспондент «ФедералПресс»

«Не так давно было заседание в американском конгрессе, посвященное развитию Арктической зоны и противоборству в ней Соединенных Штатов с Россией. Арктическая гонка там сравнивалась с космической гонкой. Американцы считают, что мы впереди. Они придумали интересный образ: «Россия играет в Арктике в шахматы, а мы — в поддавки». На стратегическом уровне мы играем лучше. Но во многом освоение Арктики — это вопрос технологический. Технологически Запад лучше подготовлен», — отметил эксперт.

До начала санкционной войны эта проблема решалась взаимным обменом, отмечает эксперт. Сегодня ситуация другая, и без технологического скачка развитие Арктики становится слишком дорогостоящим.

«Но, с другой стороны, если мы сейчас не будем развивать Арктику, то, когда ситуация изменится, мы опоздаем. Мы обречены на развитие Арктики. Перед нами лишь один выбор — или мы впереди всего мира, или мы с вами посмотрим, как это будут делать другие», — заявил Журавлев.