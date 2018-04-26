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Эксперт: освоение Арктики сравнимо с космической гонкой, и Россия пока впереди
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Эксперт: освоение Арктики сравнимо с космической гонкой, и Россия пока впереди 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Тот, кто сегодня будет контролировать Арктику, во многом закладывает возможность своего успеха на завтра. Такую точку зрения выразил директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. По его информации, Запад считает, что Россия в арктической гонке идет впереди, передает корреспондент «ФедералПресс».
«Не так давно было заседание в американском конгрессе, посвященное развитию Арктической зоны и противоборству в ней Соединенных Штатов с Россией. Арктическая гонка там сравнивалась с космической гонкой. Американцы считают, что мы впереди. Они придумали интересный образ: «Россия играет в Арктике в шахматы, а мы — в поддавки». На стратегическом уровне мы играем лучше. Но во многом освоение Арктики — это вопрос технологический. Технологически Запад лучше подготовлен», — отметил эксперт.
До начала санкционной войны эта проблема решалась взаимным обменом, отмечает эксперт. Сегодня ситуация другая, и без технологического скачка развитие Арктики становится слишком дорогостоящим.
«Но, с другой стороны, если мы сейчас не будем развивать Арктику, то, когда ситуация изменится, мы опоздаем. Мы обречены на развитие Арктики. Перед нами лишь один выбор — или мы впереди всего мира, или мы с вами посмотрим, как это будут делать другие», — заявил Журавлев.
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