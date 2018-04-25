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Посетители центра соцобслуживания Южнопортового освоят восточные танцевальные движения
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Посетители центра соцобслуживания Южнопортового освоят восточные танцевальные движения 

Управа Южнопортового района 1 час назад
Фото: Управа Южнопортового района
В центре социального обслуживания Южнопортового района 26 апреля состоится очередное занятие в кружке «Жизнь в танце». На этот раз оно будет посвящено восточным танцам. Об этом рассказала культурный организатор центра соцобслуживания Марина Кузнецова.
— В этом занятии у женщины есть возможность вспомнить, насколько она женственна, грациозна, сколько в ней красоты и любви. Кроме того, эти занятия несут в себе огромную пользу для здоровья, — сообщила Кузнецова.
Занятие начнется в 14.00. Желающих будут ждать по адресу улица Шарикоподшипниковская, дом 40. (ео)
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